Авторы Furi показали новый геймплейный трейлер необычного симулятора скалолазания Cairn

The Game Bakers продолжают разработку Cairn, амбициозного симулятора скалолазания на выживание. Недавно студия представила новый трейлер, подробно показывающий игровой процесс.

Игрокам предстоит покорить гору Ками, вершину, на которую еще никто не взбирался. Вы сами выбираете маршрут, контролируете дыхание и осанку, а также используете питоны в качестве контрольных точек. Важно грамотно расходовать ресурсы, добывая воду и готовя еду.

Динамическая погода, цикл день/ночь и реалистичная физика делают каждое восхождение уникальным испытанием. Пока дата выхода неизвестна, но в Steam доступна обновленная демоверсия. Игра также выйдет на консолях.