Зомби, демоны и ночные карты": зрелищный трейлер нового события для Modern Warfare 2 и Warzone ©

Вторжение демонов из Diablo 4 в мир Call of Duty на Лилит не остановилось. Разработчики готовят грандиозное внутриигровое событие, которое изменит привычный облик Modern Warfare 2 и Warzone. Компания Activision опубликовала обзорный трейлер ивента "The Haunting", в котором показала его ключевые особенности, включая опасных зомби.

Новое ограниченное по времени событие "The Haunting" для Modern Warfare 2 и Warzone посвящено наближающемуся Хэллоуину. Вместе с ним в игре появится два новых режима для каждой игры, где можно будет столкнуться лицом к лицу с мертвецами, неупокоенными душами и прочей нечестью. Справиться с ней поможет уникальные инструменты в виде специальных гранат, идеально уничтожающих группы зомби.

Ивент изменит привычный облик доступных карт в Warzone на их ночные версии. Кроме этого, на них теперь можно будет найти зомби, демонов и даже НЛО. Особо везучие игроки смогут встретить великого Мясника из Diablo 4, который будет таким же смертоносным, как в оригинальной ролевой игре.

Событие "The Haunting" стартует в Modern Warfare 2 и Warzone начиная с сегодняшнего дня и продлится до конца месяца. За участие в нем игроки получат различные тематические косметические предметы и скины для оружия.