В конце ноября Blackbird Interactive сообщила, что долгожданная стратегия в реальном времени Homeworld 3 будет поддерживать NVIDIA DLSS 3. Однако с тех пор мы получили подтверждение, что это не так.
Как выяснилось, со стороны разработчиков произошло недопонимание. Вероятно, они перепутали последнюю версию NVIDIA DLSS Super Resolution (SDK теперь имеет версию 3.7.0) с Frame Generation. Ошибка новичка, но она определенно связана с крайне запутанной номенклатурой NVIDIA. Таким образом, можно ожидать, что Homeworld 3 будет включать поддержку NVIDIA DLSS 2 (Super Resolution) на старте. А по поводу того, появится ли DLSS 3 позже, разработчики молчат.
На релизе в Homeworld 3 не будет DLSS 3
В конце ноября Blackbird Interactive сообщила, что долгожданная стратегия в реальном времени Homeworld 3 будет поддерживать NVIDIA DLSS 3. Однако с тех пор мы получили подтверждение, что это не так.
судя по статтерящей демке из-за утырочного анриала оптимизации на релизе тоже не будет, а значит никакой покупки на релизе.
какой там длсс?! там полтора полигона как в спекртрумовской элите. куча твичеров уже настримело что управление полное Г, а уж красоты каие могут быть в космосиме?!