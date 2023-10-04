Activision уже спланировала будущее франшизы Call of Duty до 2027 года

Уже в ноябре состоится релиз Call of Duty: Modern Warfare 3, очередной части популярного шутера от Activision. Впрочем, у компании уже есть планы на IP на много лет вперед.
В недавнем интервью GamesBeat глава Activision Роб Костич заявил, что у компании уже есть планы по развитию франшизы Call of Duty на ближайшие четыре года, то есть до 2027 года., при этом некоторые проекты уже находятся в работе.
Мы постоянно находимся на стадии планирования, долгосрочного планирования. На данный момент у нас есть игры, запланированные на период до 27-го года, над которыми мы работаем. Каждая такая игра - это прекрасный опыт. Все, что происходило в прошлом, является отличным опытом. У нас есть огромная фокус-группа по всему миру, которая каждый день говорит нам, что она думает о франшизе, и мы уделяем ей особое внимание.
Костич также добавил, что на ближайшие годы Call of Duty будет по-прежнему нацелен на создание разнообразного игрового опыта, как это делалось в прошлом при создании игр в современном, футуристическом стиле или в тематике Второй мировой войны.
Я думаю, что мы сделали много игр на перспективу. Возможно, мы зашли туда настолько далеко, насколько это было возможно. Мы сделали несколько игр по прошлому. Со временем начинаешь понимать, что именно вызывает интерес у сообщества. Вы видите, что такие игры, как Modern Warfare и Black Ops, действительно популярны. У нас были и другие игры, которые очень хорошо себя зарекомендовали, например, оригинальная World War 2 от Sledgehammer в 2017 году тоже была очень, очень успешной. Думаю, самое главное - это баланс: мы чувствуем, что нам действительно нужно предлагать качественный и разнообразный опыт для игроков, чтобы они могли наслаждаться играми по разному.
В одном мы, безусловно, можем быть уверены: игры Call of Duty будут выходить на консолях PlayStation и Nintendo в течение следующих 10 лет, если сделка по поглощению Activision Blizzard со стороны Microsoft состоится (а вероятность этого растет).
Что касается того, что ждет франшизу Call of Duty после выхода Modern Warfare 3, то, согласно утечкам, разработкой новой игры 2024 года занимается компания Treyarch, что наводит на мысль о том, что это может быть еще одна часть Black Ops.
Релиз Call of Duty: Modern Warfare III запланирован на 10 ноября на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X.
это уже не Каловздутие, это фортнайт какой-то
не дальновидно както вот еслиб до 2127
Колда - это как Форсаж, сюжет в которой с каждым годом становится всё безумнее.