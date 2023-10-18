Фил Спенсер подтвердил, что в Call of Duty будет 100% паритет контента на всех платформах

Генеральный директор Xbox по играм Фил Спенсер сообщил, что Call of Duty больше не будет иметь эксклюзивных привилегий для какой-либо платформы с точки зрения контента, поскольку их цель — предложить 100% паритет для всех фанатов Call of Duty.
Выступая во время подкаста Xbox Podcast Show, глава Спенсер обсудил недавнее закрытие сделки с Activision Blizzard King, одновременно подтвердив, что компания не планирует использовать Call of Duty для продажи Xbox, обещая паритет контента на каждой платформе.
«Я хочу, чтобы вы почувствовали себя на 100% частью сообщества. Я не хочу, чтобы у вас возникло ощущение, что вы упускаете какой-то контент, какие-то скины. Нашей целью является 100%-ный паритет на всех платформах в максимально возможной степени для запуска и контента. Я говорю как можно больше о равенстве, потому что очевидно, что некоторые платформы имеют различия в разрешении и частоте кадров, основанные только на производительности. Но более того У нас нет цели каким-то образом попытаться использовать Call of Duty, чтобы убедить вас купить консоль Xbox.
Я хочу, чтобы сообщество Call of Duty поддерживалось на всех платформах. Мы были по другую сторону этих скинов, и даже этой бета-версии не было на Xbox в первую неделю. Я не думаю, что это поможет сообществу, не думаю, что это поможет игре. Так что в центре внимания, если вы игрок PlayStation, игрок Nintendo, игрок ПК или игрок консоли Xbox, я хочу, чтобы вы на 100% стали частью сообщества Call of Duty».
Это означает, что после истечения срока действия текущих соглашений весь контент Call of Duty, от скинов, режимов и карт до даже альфа- и бета-тестов, будет доступен на каждой платформе, на которой работает игра. Не будет никаких эксклюзивов для франшизы, которые мы видели на протяжении десятилетия, и Xbox не будет использовать ее как средство продажи консоли.
Ему тоже доверия нет!!!