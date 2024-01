В Call of Duty пройдет новая коллаборация с сериалом "Пацаны"

В прошлом году в популярном шутере Call of Duty: Modern Warfare 2 и королевской битве Call of Duty: Warzone 2 прошла масштабная коллаборация с сериалом "Пацаны". Тогда в играх впервые появились способности супергероев, пусть в рамках временного режима, а также были добавлены три знаковых персонажа из шоу. Игроки остались крайне довольны таким сотрудничеством, поэтому разработчики шутера объявили о её продолжении. В Call of Duty будут добавлены новые персонажи из "Пацанов" и появится новый режим.

Новая коллаборация с сериалом "Пацаны" станет частью первого сезона шутера под названием Reloaded, в котором появится новый режим "The Boys: Supe Siege" в мультиплеере Modern Warfare 3. В дополнение к новому контенту в режиме The Boys: Supe Siege игроки смогут приобрести двух новых операторов. В качестве новых играбельных персонажей будут доступны: Поезд-А и Фейерверк.

Новые персонажи также будут доступны для игры в бесплатной королевской битве Call of Duty: Warzone 2. Старт ивента с новыми героями и режимом игры запланирован уже на следующую неделю — 17 января.