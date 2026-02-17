ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty: Warzone Mobile 21.03.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
5.1 42 оценки

Warzone Mobile закрывается: Activision отключит серверы 17 апреля

butcher69 butcher69

Компания Activision официально подтвердила прекращение поддержки Call of Duty: Warzone Mobile. Серверы мобильной королевской битвы будут отключены 17 апреля, завершив двухлетнюю историю проекта.

Игра дебютировала 21 марта 2024 года как попытка перенести полноценный опыт Warzone на смартфоны — с картой Verdansk и кросс-прогрессом. Однако уже в мае 2025 года проект удалили из магазинов приложений и остановили выпуск новых сезонов. Теперь издатель переходит к финальному этапу закрытия.

Мобильная Call of Duty: Warzone закрывается, не оправдав ожиданий

В заявлении Activision поблагодарила сообщество за поддержку, отметив вклад игроков в развитие бренда Call of Duty.

Сегодня флагманом серии на мобильных устройствах остаётся Call of Duty: Mobile, недавно запустившая сезон Frozen Abyss. По мнению аналитиков, Warzone Mobile не выдержала конкуренции с PUBG Mobile и более ранней мобильной версией Call of Duty.

7
8
Комментарии:  8
foolery

да закройте уже этот Activision, он не оправдывает ожидания

6
KillMeSylarS

клоуняка разбазарился )

1
Wing42

Колда гребёт бабки на консолоте, куда уж там закрываться.

Doona

В него кто-то играет ? я думал он умер уже давно

вупсич пупсич

Смысла не было ее выпускать когда обычный код есть на телефоне. Все в него рубятся, а пубг занял нишу уже

DroopyJaziel

Пук пук среньк

Алан Битаров

Я думал его давно закрыли.

romylq

Поддержку прекратили, сервера ещё работали