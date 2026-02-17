Warzone Mobile закрывается: Activision отключит серверы 17 апреля

Компания Activision официально подтвердила прекращение поддержки Call of Duty: Warzone Mobile. Серверы мобильной королевской битвы будут отключены 17 апреля, завершив двухлетнюю историю проекта.
Игра дебютировала 21 марта 2024 года как попытка перенести полноценный опыт Warzone на смартфоны — с картой Verdansk и кросс-прогрессом. Однако уже в мае 2025 года проект удалили из магазинов приложений и остановили выпуск новых сезонов. Теперь издатель переходит к финальному этапу закрытия.
В заявлении Activision поблагодарила сообщество за поддержку, отметив вклад игроков в развитие бренда Call of Duty.
Сегодня флагманом серии на мобильных устройствах остаётся Call of Duty: Mobile, недавно запустившая сезон Frozen Abyss. По мнению аналитиков, Warzone Mobile не выдержала конкуренции с PUBG Mobile и более ранней мобильной версией Call of Duty.
да закройте уже этот Activision, он не оправдывает ожидания
клоуняка разбазарился )
Колда гребёт бабки на консолоте, куда уж там закрываться.
В него кто-то играет ? я думал он умер уже давно
Смысла не было ее выпускать когда обычный код есть на телефоне. Все в него рубятся, а пубг занял нишу уже
Пук пук среньк
Я думал его давно закрыли.
Поддержку прекратили, сервера ещё работали