Warzone Mobile закрывается: Activision отключит серверы 17 апреля

Компания Activision официально подтвердила прекращение поддержки Call of Duty: Warzone Mobile. Серверы мобильной королевской битвы будут отключены 17 апреля, завершив двухлетнюю историю проекта.

Игра дебютировала 21 марта 2024 года как попытка перенести полноценный опыт Warzone на смартфоны — с картой Verdansk и кросс-прогрессом. Однако уже в мае 2025 года проект удалили из магазинов приложений и остановили выпуск новых сезонов. Теперь издатель переходит к финальному этапу закрытия.

В заявлении Activision поблагодарила сообщество за поддержку, отметив вклад игроков в развитие бренда Call of Duty.

Сегодня флагманом серии на мобильных устройствах остаётся Call of Duty: Mobile, недавно запустившая сезон Frozen Abyss. По мнению аналитиков, Warzone Mobile не выдержала конкуренции с PUBG Mobile и более ранней мобильной версией Call of Duty.