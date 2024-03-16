По слухам, игра про Капитана Америку и Чёрную пантеру будет называться Marvel 1943 Rise of Hydra

В 2021 году стало известно, что Эми Хенниг, создательница игры Uncharted, и ее студия Skydance New Media заняты разработкой нового проекта для Marvel. И сегодня, известный игровой блогер и инсайдер Kurakasis назвал предполагаемое название проекта — Marvel 1943: Rise of Hydra.

По первому тизеру было понятно, что новый проект Хенниг будет включать Капитана Америку и Черную Пантеру на фоне Второй мировой войны, но название игры (если оно будет официально подтверждено) дает более точное представление о событиях.

Marvel 1943: Rise of Hydra на самом деле расскажет историю о том, как Гидра родилась в Третьем рейхе, развиваясь независимо от нацистской армии и создавая силу, которая будет существовать далеко за пределами Второй мировой войны.

Учитывая, что разговоры об игре Эми Хенниг и Skydance ведутся уже несколько лет, утечка, раскрывающая ее название, может быть признаком скорого анонса, который, наконец, предоставит некоторые подробности о проекте и окне релиза.

Так что будем смотреть в оба, ведь не исключено, что официальное подтверждение этой информации появится в ближайшие дни.