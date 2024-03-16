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Captain America & Black Panther TBA
Экшен
5.7 16 оценок

По слухам, игра про Капитана Америку и Чёрную пантеру будет называться Marvel 1943 Rise of Hydra

butcher69
Новости

В 2021 году стало известно, что Эми Хенниг, создательница игры Uncharted, и ее студия Skydance New Media заняты разработкой нового проекта для Marvel. И сегодня, известный игровой блогер и инсайдер Kurakasis назвал предполагаемое название проекта — Marvel 1943: Rise of Hydra.

По первому тизеру было понятно, что новый проект Хенниг будет включать Капитана Америку и Черную Пантеру на фоне Второй мировой войны, но название игры (если оно будет официально подтверждено) дает более точное представление о событиях.

Marvel 1943: Rise of Hydra на самом деле расскажет историю о том, как Гидра родилась в Третьем рейхе, развиваясь независимо от нацистской армии и создавая силу, которая будет существовать далеко за пределами Второй мировой войны.

Учитывая, что разговоры об игре Эми Хенниг и Skydance ведутся уже несколько лет, утечка, раскрывающая ее название, может быть признаком скорого анонса, который, наконец, предоставит некоторые подробности о проекте и окне релиза.

Так что будем смотреть в оба, ведь не исключено, что официальное подтверждение этой информации появится в ближайшие дни.

-3
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Надеюсь можно будет убить негра.

1
Никому ничего

Было бы просто великолепно увидеть толерантную игру с белой "черной пантерой" и жирным нечто неопределенного пола.

1
Oscilograf

Учитывая, какая в 1943 году в США была сегрегация негров - игра должна называться "Капитан Америка и его верный слуга Джим". В которой Черная Пантера носит за Капитаном Америкой чемодан и чистит ему ботинки.

Или они старательно забыли неудобные моменты своей истории?

0
Spillik

Ты зато не забыл.

-2
Oscilograf Spillik

Знать историю врагов крайне важно, это можно использовать для того, чтоб стравливать их, вызывать противоречия и отвлекать внутренними проблемами.

-2
Spillik Oscilograf

Как же ты их отвлекаешь - прям забежит Джон почитать комментарии на пегач.

1
Oscilograf Spillik

а при чем тут пегач?

0
Lorenzo Lamas

еще Кэп будет бурить его скважену чтоб по канону !!!

1
rmplaton

Мужики, скажите честно: кому в России не пофиг на каких-то "капитанов америку" и подобных персов? Бэтмен, Человек-паук - понятно, образы близки всем, вне зависимости от страны проживания - справедливости и добра хочется всем. Но, браттымой, "капитан америка" ? Серьезно?..

-2
kowalli

бэтмен и человек-паук вымышленные герои, такие же как и все другие в американской культуре. хз где вы нашли их отличия от абсолютно таких же.

1
Stinger_Max

Вот оно, поколение гойды.

3
rewgerg43252

А у нас есть свои "у6ийцы Голливуда", или хотя бы успешные аналоги марвеловских фильмов? Нет у России своей культуры. Даже у чёрных наташки сoсут так же как американки.

0