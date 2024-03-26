Ролевая игра с поимкой существ Cassette Beasts получит мультиплеер в конце мая

Издатель Raw Fury и команда разработчиков Bytten Studio объявили о скором выходе крупного обновления для Cassette Beasts, в котором появится многопользовательская игра, а также коллаборация с Moonstone Island и многое другое.

Обновление, о котором идет речь, выйдет 20 мая 2024 года и позволит игрокам объединяться в партии и исследовать мир Cassette Beasts в группах до восьми игроков, причем все они будут видны в игре одновременно.

В связи с этим нововведением появится опция "Играть с друзьями", которая позволит организовать своеобразный матчмейкинг с организацией многопользовательских матчей между пользователями, находящимися в различных списках друзей или по пригласительному коду.

Можно будет играть как в кооперативный, так и в соревновательный мультиплеер: в последнем случае это будут PvP-матчи, с возможностью устанавливать пользовательские правила по желанию самих игроков, что позволит максимально настроить опыт.

Кооперативный мультиплеер позволяет двум игрокам участвовать в рейдах против Rogue Fusions, а также обмениваться записями друг с другом. Обновление находится в бета-версии в Steam и выйдет в финальной форме 20 мая.

В этот же день начнется ивент в сотрудничестве с Moonstone Island, включающий в себя тематические костюмы и другие элементы геймплея. Кроме того, команда планирует вывести Cassette Beasts на мобильные платформы, а более подробная информация будет опубликована в следующем месяце. Чтобы узнать больше об игре, мы предлагаем вам ознакомиться с обзором Cassette Beasts.