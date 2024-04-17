Котейки-пираты отправятся в плавание с выходом Cat Quest 3 в начале августа на ПК и консолях

Ролевая игра с открытым миром, где вы становитесь храбрым муррским разбойником. Вас ждёт фантастический архипелаг в Муррибском море, где зловещие хвостатые пираты охотятся за Полярной звездой — легендарным сокровищем, которое скрывает тайну древнего зла. Не дайте им его найти. Возьмите под своё командование верного друга и свой собственный корабль и отправляйтесь в путешествие по морям и островам. Но будьте настороже — море полно опасностей, а за вашей шкурой гоняются крысиные наёмники по приказу Короля пиратов.