Котейки-пираты отправятся в плавание с выходом Cat Quest 3 в начале августа на ПК и консолях

Ролевая игра с открытым миром Cat Quest 3 выйдет 8 августа в Steam для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC, объявили издатель Kepler Interactive и разработчик The Gentlebros.
Станьте отважным мурр-ским разбойником в 2,5D-ролевой игре с открытым миром, действие которой происходит на фантастическом пиратском архипелаге в Муррибском море. Злобные хвостатые пираты ищут Полярную звезду, давно утраченное мифическое сокровище. Вместе с надежным спутником отправляйтесь в плавание на собственном корабле! Но будьте осторожны — в море опасно, а полчища крыс идут по вашим следам по приказу Короля пиратов.
Замурчательно