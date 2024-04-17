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Cat Quest 3 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая
7.4 15 оценок

Котейки-пираты отправятся в плавание с выходом Cat Quest 3 в начале августа на ПК и консолях

butcher69
Новости

Ролевая игра с открытым миром Cat Quest 3 выйдет 8 августа в Steam для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC, объявили издатель Kepler Interactive и разработчик The Gentlebros.

Станьте отважным мурр-ским разбойником в 2,5D-ролевой игре с открытым миром, действие которой происходит на фантастическом пиратском архипелаге в Муррибском море. Злобные хвостатые пираты ищут Полярную звезду, давно утраченное мифическое сокровище. Вместе с надежным спутником отправляйтесь в плавание на собственном корабле! Но будьте осторожны — в море опасно, а полчища крыс идут по вашим следам по приказу Короля пиратов.

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