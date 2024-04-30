Судя по опросу, почти половина британских геймеров, вероятно, не купят GTA 6

В недавнем опросе, проведенном Statista в сотрудничестве с YouGov, выяснилось, что 49% респондентов либо не купят, либо не уверены, что купят Grand Theft Auto 6, когда она выйдет в 2025 году. Этот опрос был ориентирован на геймеров 18 лет и старше из Великобритании, при этом 41% респондентов ответили, что они «весьма/достаточно уверены», что купят грядущую эпопею Rockstar Games с открытым миром.

Ожидается, что Grand Theft Auto 6 станет крупнейшей игрой всех времен. Прошло более десяти лет с момента выхода последней игры Grand Theft Auto, и трейлер, выпущенный для официального анонса GTA 6 в декабре 2023 года, был просто монументальным. Он побил рекорды просмотров на YouTube и на несколько недель стал одной из самых обсуждаемых тем во всем мире.

В 2023 году Statista провела опрос, который показал, что около 50% населения Великобритании являются геймерами. В цифрах это около 39 миллионов геймеров. Это означает, что в Соединенном Королевстве около 19,5 миллионов геймеров не интересуются Grand Theft Auto 6. Стоит подчеркнуть, что этот отчет составлен на основе информации, собранной всего за несколько недель до выхода трейлера — было бы интересно посмотреть, как настроения изменилось после его выпуска.