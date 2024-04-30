Судя по опросу, почти половина британских геймеров, вероятно, не купят GTA 6

В недавнем опросе, проведенном Statista в сотрудничестве с YouGov, выяснилось, что 49% респондентов либо не купят, либо не уверены, что купят Grand Theft Auto 6, когда она выйдет в 2025 году. Этот опрос был ориентирован на геймеров 18 лет и старше из Великобритании, при этом 41% респондентов ответили, что они «весьма/достаточно уверены», что купят грядущую эпопею Rockstar Games с открытым миром.
Ожидается, что Grand Theft Auto 6 станет крупнейшей игрой всех времен. Прошло более десяти лет с момента выхода последней игры Grand Theft Auto, и трейлер, выпущенный для официального анонса GTA 6 в декабре 2023 года, был просто монументальным. Он побил рекорды просмотров на YouTube и на несколько недель стал одной из самых обсуждаемых тем во всем мире.
В 2023 году Statista провела опрос, который показал, что около 50% населения Великобритании являются геймерами. В цифрах это около 39 миллионов геймеров. Это означает, что в Соединенном Королевстве около 19,5 миллионов геймеров не интересуются Grand Theft Auto 6. Стоит подчеркнуть, что этот отчет составлен на основе информации, собранной всего за несколько недель до выхода трейлера — было бы интересно посмотреть, как настроения изменилось после его выпуска.
Купят, даже два раза - сначала на консоль, потом на ПК
странно🤷♂️
они вроде любят всякую хрень
конечна, че ее покупать - в эпике раздадут же
Причина?
Они ждут фифу или это были бабки у подьезда которые играют только в фифу
Как же так. Они же опора игровой индустрии, как саранча ток с баблом за покупкой вышедшей игры налетают
Посмотрю на Ютубе пару стримов. Мне будет достаточно.
опять ПГ пользователи не довольны игрой, морды ворочают - потом на выходе играть будут и слюнями брезжить.
В России, скорей всего, тоже будут в основном качать. Так как купить будет нельзя.
После начала агрессивной рекламной кампании, число - 49 превратится в 4,9.
Я на 99% уверен, что выход GTA 6 будет крупнейшим запуском игры за всю историю индустрии
Чушь собачья. Даже я, который на дух не переношу все игры серии, вероятно буду покупать
Хз, я точно брать не буду, ну очередная история про ганста нигеров, которые к успеху идут, свежо. Ну а онлайн мне не интересен, а упор будет в основном на него делаться, нужна же им новая корова дойная.