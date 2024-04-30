PlaySide вновь приобрела полные права на публикацию Age of Darkness: Final Stand

PlaySide объявила о повторном приобретении у Team17 полных прав на публикацию получившей признание критиков игры для ПК Age of Darkness: Final Stand.

После начала переговоров с Team17 в начале этого года, повторное приобретение PlaySide контроля над публикацией Age of Darkness: Final Stand позволит студии управлять будущей разработкой и распространением игры. В настоящее время команда сосредоточена на выпуске полной версии 1.0 из раннего доступа, предоставляя игрокам, как опытным, так и новым, захватывающий новый контент и обновления для игры.

Позже на этой неделе PlaySide поделится некоторыми дополнительными обновлениями, касающимися будущего плана контента, разработки многопользовательской игры, а также пути к версии 1.0 и окончания раннего доступа.

«Первое из этих обновлений — «Семена тьмы» — выйдет на следующей неделе, и нам не терпится в ближайшее время поделиться с вами более подробной информацией об этом и продолжить эту новую главу вместе с вами, нашим уважаемым сообществом».

Age of Darkness: Final Stand — это напряженная стратегическая игра в реальном времени, действие которой происходит в мрачном фэнтезийном мире. В игре есть режим сюжетной кампании и захватывающий режим выживания, в котором игрокам предстоит защищать свое королевство от орд грозных врагов. Благодаря захватывающему игровому процессу и потрясающей графике игра покорила игроков по всему миру с момента ее первого выпуска в раннем доступе.