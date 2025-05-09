Создатель Dragon Quest всерьёз задумывается о ремейке культовой JRPG Chrono Trigger

Создатель Dragon Quest Юдзи Хории всерьёз задумывается о ремейке культовой JRPG Chrono Trigger. В интервью GameReactor он признался, что с момента выхода оригинала прошло уже много лет, и он получил множество просьб от фанатов, что подтолкнуло его к размышлениям над новым изданием.

По словам Хории, если ремейк всё же случится, то он, скорее всего, будет выполнен в HD-2D стиле — как Octopath Traveler или Live A Live. Полноценный 3D-ремейк, по примеру Final Fantasy VII, он считает менее подходящим для этого проекта.

Недавно появились слухи, что ремейк уже в разработке, когда на мероприятии Napoli COMICON Хории якобы подтвердил его существование. Однако позже выяснилось, что это было недоразумение — результат ошибки перевода. Несмотря на это, сам факт обсуждения идеи с разработчиком внушает надежду. Возможно, до возвращения Chrono Trigger пройдёт ещё немало времени, но интерес к проекту, очевидно, жив.