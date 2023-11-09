Брайан Фарго из inXile Entertainment рассказал о работе в рамках Xbox, Clockwork Revolution и искусственном интеллекте

Глава студии inXile Entertainment Брайану Фарго принял участие в подкасте The Fourth Curtain, чтобы рассказать о своей истории в игровой индустрии, о том, как все изменилось под управлением Microsoft, и новой игре в разработке Clockwork Revolution. Говоря о многих годах работы независимой команды, Фарго совершенно ясно понимает, что она часто испытывала финансовый стресс.

«Постоянная беготня и паника, пистолет к голове. Я приходил в офис и видел, как люди смеются, пьют кофе и прекрасно проводят время, и я думал: «Однажды, надеюсь, я смогу стать таким же беззаботным, как они», — говорит он, добавляя, что, поскольку inXile Entertainment стала частью Xbox Game Studios в 2018 году, его усилия теперь сосредоточены на «творческих аспектах» бизнеса, и что ему нравится участвовать в собраниях дизайнеров.

Фарго также указывает, что эти творческие решения по-прежнему полностью принимаются студией, заявляя, что «здесь вообще нет микроменеджмента. [Microsoft] купила нас, потому что они нам доверяют».

Анонсированная во время презентации Xbox в 2023 году, Clockwork Revolution описывается как первая игра AAA-класса от inXile, а также первая игра, полностью разработанная в рамках Xbox Game Studios. Игра представляет собой RPG от первого лица, действие которой происходит в стимпанк-городе под названием Авалон, где игрок открывает для себя возможность путешествовать вперед и назад во времени, наблюдая, как его решения реализуются спустя годы. У Clockwork Revolution на данный момент нет даты выхода.

Фарго говорит, что студия хочет подчеркнуть «реактивность», приводя пример этической дилеммы, когда игрок может отправиться в прошлое, чтобы остановить серийного убийцу, только чтобы понять, что в прошлом этот персонаж еще не был убийцей. Путешествие во времени также может вызвать более забавные реакции, например, перенос конкретной шляпы в прошлое или начало модного тренда.

Говоря о теме ИИ, Фарго осторожен в своих словах, говоря, что «за ИИ» для разных людей означает разные вещи. Глава студии говорит, что разработчики игр могут и должны найти этические способы использования ИИ, например, избавиться от трудоемкой работы по просмотру данных захвата движений. Однако Фарго отвергает идею простого использования в игре чего-то, созданного ИИ, заявляя, что команда не собирается использовать такие инструменты, как Midjourney, для создания чего-то и внедрения этого в игру.

«Я вижу в этом пользу во многих отношениях, но люди очень внимательно относятся к этому, поэтому мне приходится отвечать осторожно, не создавая неправильного впечатления о том, что приемлемо», — говорит он, добавляя, что «не убежден», что у ИИ имеет место в написании или создании NPC.

Microsoft недавно объявила о партнерстве с Inworld, инвестируя в инструменты разработки игр с искусственным интеллектом для создания квестовых линий, историй и миров.