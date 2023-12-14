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Company of Heroes 3 23.02.2023
Стратегия, RTS, Тактика
6.8 151 оценка

Sega удалила защиту Denuvo из Company of Heroes 3

AceTheKing
Новости

Сегодня стало известно, что компания Sega решила удалить защиту Denuvo из игры Company of Heroes 3 вместе с новым патчем. Размер EXE-файла игры уменьшился на 281 МБ.

Напомню, что игра вышла 23 февраля нынешнего года, и до этого момента она так и не была взломана. Таким образом, защита Denuvo была удалена примерно через 10 месяцев после релиза игры.

Company of Heroes 3 - третья часть популярной тактической стратегии в реальном времени. На этот раз игроки переносятся в Средиземноморье — захватывающий театр боевых действий, дающий возможность поучаствовать в сражениях с врагом среди живописных итальянских горных перевалов, прибрежных ландшафтов и бескрайних африканских пустынь.

25
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Andrey Nikiforov

Не была взломана потому ,что никому на фиг не нужна. Неуловимый Джо, блин!

14
Лидер_Мур

Может потому что никто не ломает? Уже с десяток игр с защитой

10
Abarmot90 Лидер_Мур

Правда

0
moblin Лидер_Мур

ак за 100р купить и как бы пох.

-6
-Zion-

Как там a Empress?

-1
Лорд Малак -Zion-

Сейчас расквакается из под своего камня, что это из-за нее убрали), боялись что взломает).

1
Краб4ихун

...что бы был хоть какой-то инфоповод и про неё узнали наконец 2.5 человека

9
FlowingNekton

О найс, как раз думал во что бы поиграть после Total War ROME Remastered, классная игрушка. Надеюсь и из Тотал Вар Фараона уберут дерьмуву

0
6363

Хорошая тенденция.

4
Slokas

Спасибо, поковыряем с торрента.

4
KnDiman

С такой взломшицей дожили до того, что разрабы. сами убирают Денуво, зато сколько самопиара было.

4
RavenW89

Только они туда теперь свою кастомную защиту поставили

3
yariko ookami
Размер EXE-файла игры уменьшился на 281 МБ.

"Дерьнува не влияет на производительность" - говорили они. А ведь чем больше файл, тем больше времени нужно на его загрузку в ОЗУ и регистры ЦПУ, не говоря уже о прочих расходах на выполнение всяких лишних команд процессора call, jmp и так далее!

3
askazanov

Достижение)))

2
danilukHF

Че можно поиграть в то как там бравые американцы спасают мир в одну харю от нацизма?

2
BENDJI

Лучше Call to Arms - Gates of Hell поиграйте

2
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

🤗🤗🤗🤗🤗🤗

Лучшая стратегия по Второй мировой 👌

-1