Sega удалила защиту Denuvo из Company of Heroes 3

Сегодня стало известно, что компания Sega решила удалить защиту Denuvo из игры Company of Heroes 3 вместе с новым патчем. Размер EXE-файла игры уменьшился на 281 МБ.
Напомню, что игра вышла 23 февраля нынешнего года, и до этого момента она так и не была взломана. Таким образом, защита Denuvo была удалена примерно через 10 месяцев после релиза игры.
Company of Heroes 3 - третья часть популярной тактической стратегии в реальном времени. На этот раз игроки переносятся в Средиземноморье — захватывающий театр боевых действий, дающий возможность поучаствовать в сражениях с врагом среди живописных итальянских горных перевалов, прибрежных ландшафтов и бескрайних африканских пустынь.
Не была взломана потому ,что никому на фиг не нужна. Неуловимый Джо, блин!
Может потому что никто не ломает? Уже с десяток игр с защитой
Правда
ак за 100р купить и как бы пох.
Как там a Empress?
Сейчас расквакается из под своего камня, что это из-за нее убрали), боялись что взломает).
...что бы был хоть какой-то инфоповод и про неё узнали наконец 2.5 человека
О найс, как раз думал во что бы поиграть после Total War ROME Remastered, классная игрушка. Надеюсь и из Тотал Вар Фараона уберут дерьмуву
Хорошая тенденция.
Спасибо, поковыряем с торрента.
С такой взломшицей дожили до того, что разрабы. сами убирают Денуво, зато сколько самопиара было.
Только они туда теперь свою кастомную защиту поставили
"Дерьнува не влияет на производительность" - говорили они. А ведь чем больше файл, тем больше времени нужно на его загрузку в ОЗУ и регистры ЦПУ, не говоря уже о прочих расходах на выполнение всяких лишних команд процессора call, jmp и так далее!
Достижение)))
Че можно поиграть в то как там бравые американцы спасают мир в одну харю от нацизма?
Лучше Call to Arms - Gates of Hell поиграйте
🤗🤗🤗🤗🤗🤗
Лучшая стратегия по Второй мировой 👌