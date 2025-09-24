"Пародия на Silksong?": Разработчики Constance объяснили навязчивые сравнения недавним хитом

Студия btf попала в горячую дискуссию вокруг маркетинга своей 2D-метроидвании Constance. Официальные страницы проекта в соцсетях регулярно «подвязывали» посты к Hollow Knight: Silksong — вплоть до формулировок «фиолетовый Silksong» и «ваша следующая игра после Silksong». После критики один из разработчиков заявил: «извините, но так работают алгоритмы: чтобы нас увидели, приходится упоминать тренды», добавив, что такие публикации ежедневно приносят новые подписки и вишлисты на игру.
Несмотря на агрессивные отсылки, авторы подчёркивают отличия Constance. По их словам, игра делает ставку на «нуль-плавучие» (жёсткие и точные) контроли, более платформенный уклон (это уже ближе к Celeste), уникальную систему возрождений, центральную механику краски (а это напоминает Splatoon) и «эмоциональную, человеческую» историю. Внешне Constance действительно выглядит как некий "клон" Hollow Knight — в том числе из-за знакомых приёмов наподобие «пого-удара» вниз, — но авторы настаивают: ритм боёв, плотность платформинга и набор систем заметно иные.
Часть аудитории устала от бесконечных отсылок и сравнений с Silksong, часть — наоборот — узнала о Constance именно через такие сопоставления и уже добавила игру в список желаемого. Разработчики признают, что «перегнуть палку» легко, но для маленьких инди-команд подобные референсы — один из немногих способов пробиться в социальные ленты к геймерам.
Constance выходит 24 ноября и уже имеет демоверсию в Steam. По итоговым впечатлениям станет ясно, насколько «шумная» стратегия продвижения соответствует реальному отличию игры от очевидных ориентиров.
Если хорошая пародия, то почему нет? Выглядит красиво, нормальные анимации.
Неплохо, тут визуал мне нравится больше
застрял на боссе, увлёкся модами и моментально прошёл игру, не советую моды! // Wd Man