"Пародия на Silksong?": Разработчики Constance объяснили навязчивые сравнения недавним хитом

Студия btf попала в горячую дискуссию вокруг маркетинга своей 2D-метроидвании Constance. Официальные страницы проекта в соцсетях регулярно «подвязывали» посты к Hollow Knight: Silksong — вплоть до формулировок «фиолетовый Silksong» и «ваша следующая игра после Silksong». После критики один из разработчиков заявил: «извините, но так работают алгоритмы: чтобы нас увидели, приходится упоминать тренды», добавив, что такие публикации ежедневно приносят новые подписки и вишлисты на игру.

Несмотря на агрессивные отсылки, авторы подчёркивают отличия Constance. По их словам, игра делает ставку на «нуль-плавучие» (жёсткие и точные) контроли, более платформенный уклон (это уже ближе к Celeste), уникальную систему возрождений, центральную механику краски (а это напоминает Splatoon) и «эмоциональную, человеческую» историю. Внешне Constance действительно выглядит как некий "клон" Hollow Knight — в том числе из-за знакомых приёмов наподобие «пого-удара» вниз, — но авторы настаивают: ритм боёв, плотность платформинга и набор систем заметно иные.

Часть аудитории устала от бесконечных отсылок и сравнений с Silksong, часть — наоборот — узнала о Constance именно через такие сопоставления и уже добавила игру в список желаемого. Разработчики признают, что «перегнуть палку» легко, но для маленьких инди-команд подобные референсы — один из немногих способов пробиться в социальные ленты к геймерам.

Constance выходит 24 ноября и уже имеет демоверсию в Steam. По итоговым впечатлениям станет ясно, насколько «шумная» стратегия продвижения соответствует реальному отличию игры от очевидных ориентиров.