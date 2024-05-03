Крупное обновление для Content Warning добавляет 13 новых монстров, новую карту и многое другое

Продав более миллиона копий и получив 6,6 миллиона игроков на старте, Content Warning получила свое первое большое обновление. Оно добавляет новую карту, 13 новых монстров и новый предмет для игроков - спасательный крюк. С полным списком изменений и добавлений вы можете ознакомиться здесь.
Также появился магазин шляп, а игроки смогут полюбоваться своей внешностью благодаря новому зеркалу в доме. Пожалуй, самые значительные возможности - это использование MetaCoins для покупки новых обновлений для Sky Island и шляп, а также участие в спонсорских видео после завершения первой недели. Вы также можете обнаружить новый редкий предмет, который проклят при спуске в Старый мир.
Обновление также содержит аудиоулучшения, включая небольшое увеличение диапазона голоса игрока, общую балансировку для монстров, случайный выбор уровня и оптимизацию производительности для ускорения добычи в некоторых случаях. Landfall также добавила функцию логов, когда игроки сталкиваются с ошибкой Extraction Failure, исправление которой находится в приоритете. Следите за обновлениями в ближайшее время.
Забавная игрушка, с друзьями самое то играть.