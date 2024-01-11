Авторы пиратской ролевой игры Corsairs Legacy показали геймплейный трейлер

Mauris опубликовала геймплейный трейлер Corsairs Legacy. Авторы добавили, что игра уже получила одобрение на выпуск в Steam, поэтому релиз ожидается не позднее конца января 2024 года.
По словам Mauris, все острова в Corsairs Legacy прорабатывались авторами вручную. Общий размер «Барбадоса» — 1,5 км на 1 км, на релизе игры в Early Access геймерам будет доступно 60% площади острова. Авторы добавили, что местность заселена птицами, 6 видами наземных и 3 видами морских животных, которые реагируют на приближение главного героя.
Создатели Corsairs Legacy рассказали, что игра работает в 60 FPS при FullHD-разрешении на заявленной в системных требованиях видеокарте GeForce GTX 1060 на 6 ГБ (без использования DLSS и FSR). После релиза разработчики продолжат улучшать графику с помощью обновлений.
Corsairs Legacy — приключенческая пиратская RPG, в которой геймерам предстоит взять на себя роль контрабандиста Руфуса. Главному герою необходимо перевозить товары через военные патрули в Карибском море, преодолевать врагов, остаться в живых и достичь цели.
Геймплейный трейлер - чел бежит вперед. Это симулятор бегуна? Где морской бой, абордаж, сражение на саблях?
Бегает смешно :) Корсары конечно сразу вспоминаются, ещё Готика, Risen и тд
вот ченить подобное тока не так убого не может тот же убисофт сделать на нормальном движке и с сюжетом ? идеи этой уже 666 лет и все никак с оригинальных корсаров так и не смог реализовать, оч досадно
Это же Risen
Это чего геймлей, что в игре бежать можно будет🤦♂️
такое за полтора часа собрать можно. Я все понимаю, инди, но лучше ничего не показывать пока не будет готово, чем такое.
Я все понимаю, но показывать подобное это только отталкивать. Неужели самим не видно что выглядит это ужасно криво. Хайп не оправдывает игру. Берите пример с Gedonia
Смута разумного человека