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Corsairs Legacy январь 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От третьего лица, Открытый мир
7.1 88 оценок

Авторы пиратской ролевой игры Corsairs Legacy показали геймплейный трейлер

Simple Jack

Mauris опубликовала геймплейный трейлер Corsairs Legacy. Авторы добавили, что игра уже получила одобрение на выпуск в Steam, поэтому релиз ожидается не позднее конца января 2024 года.

По словам Mauris, все острова в Corsairs Legacy прорабатывались авторами вручную. Общий размер «Барбадоса» — 1,5 км на 1 км, на релизе игры в Early Access геймерам будет доступно 60% площади острова. Авторы добавили, что местность заселена птицами, 6 видами наземных и 3 видами морских животных, которые реагируют на приближение главного героя.

Создатели Corsairs Legacy рассказали, что игра работает в 60 FPS при FullHD-разрешении на заявленной в системных требованиях видеокарте GeForce GTX 1060 на 6 ГБ (без использования DLSS и FSR). После релиза разработчики продолжат улучшать графику с помощью обновлений.

Corsairs Legacy — приключенческая пиратская RPG, в которой геймерам предстоит взять на себя роль контрабандиста Руфуса. Главному герою необходимо перевозить товары через военные патрули в Карибском море, преодолевать врагов, остаться в живых и достичь цели.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Raphtallia

Геймплейный трейлер - чел бежит вперед. Это симулятор бегуна? Где морской бой, абордаж, сражение на саблях?

6
ka27

Бегает смешно :) Корсары конечно сразу вспоминаются, ещё Готика, Risen и тд

2
Wolfenstein

вот ченить подобное тока не так убого не может тот же убисофт сделать на нормальном движке и с сюжетом ? идеи этой уже 666 лет и все никак с оригинальных корсаров так и не смог реализовать, оч досадно

0
Unicorling

Это же Risen

0
SharpAelinor

Это чего геймлей, что в игре бежать можно будет🤦‍♂️

0
GraF68ru

такое за полтора часа собрать можно. Я все понимаю, инди, но лучше ничего не показывать пока не будет готово, чем такое.

0
Wyzar

Я все понимаю, но показывать подобное это только отталкивать. Неужели самим не видно что выглядит это ужасно криво. Хайп не оправдывает игру. Берите пример с Gedonia

-1
Real Slim Shady

Смута разумного человека

-1