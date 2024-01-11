Авторы пиратской ролевой игры Corsairs Legacy показали геймплейный трейлер

Mauris опубликовала геймплейный трейлер Corsairs Legacy. Авторы добавили, что игра уже получила одобрение на выпуск в Steam, поэтому релиз ожидается не позднее конца января 2024 года.

По словам Mauris, все острова в Corsairs Legacy прорабатывались авторами вручную. Общий размер «Барбадоса» — 1,5 км на 1 км, на релизе игры в Early Access геймерам будет доступно 60% площади острова. Авторы добавили, что местность заселена птицами, 6 видами наземных и 3 видами морских животных, которые реагируют на приближение главного героя.

Создатели Corsairs Legacy рассказали, что игра работает в 60 FPS при FullHD-разрешении на заявленной в системных требованиях видеокарте GeForce GTX 1060 на 6 ГБ (без использования DLSS и FSR). После релиза разработчики продолжат улучшать графику с помощью обновлений.

Corsairs Legacy — приключенческая пиратская RPG, в которой геймерам предстоит взять на себя роль контрабандиста Руфуса. Главному герою необходимо перевозить товары через военные патрули в Карибском море, преодолевать врагов, остаться в живых и достичь цели.