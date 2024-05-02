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Star Ocean: The Second Story R 19.01.2009
Экшен, Адвенчура, Ролевая
5.4 17 оценок

Square Enix удалила защиту Denuvo из Star Ocean: The Second Story R

AceTheKing
Новости

Сегодня компания Square Enix выпустила обновление для Star Ocean: The Second Story R, в котором решила удалить защиту Denuvo из PC-версии игры.

Удаление защиты, как это и принято у издательства, произошло ровно спустя полгода с момента релиза игры. По всей видимости именно на такой срок был заключен контракт у издательства с Denuvo. До этого момента игра оставалась не взломанной.

В Star Ocean: The Second Story R игрок попадает в эпоху космических путешествий и магических приключений. В игре присутствует два главных героя: Клод, офицер Федерации, который случайно оказался на загадочной планете и Рена, девушка-целительница, которая верит в древнее пророчество о спасителе своего мира. В зависимости от выбора игрока, он увидит разные сюжетные линии и познакомится с разными персонажами, которые могут присоединиться к его команде.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
samosan

Вот не понимаю я,нахрена на подобные игры денуву ставить.Ладно ААА,их люди ждут и даже пираты могут от нетерпения купить,тут же игра малоизвестный проект нуждающийся в любом пиаре.

4
zatohka

Ну что-бы потом

Square Enix сообщила о внушительных убытках в размере 141 миллиона долларов.
1
HellowRainbow

Как хорошо (нет), что благодаря этому я узнал об этой игре

1
kotasha

Похоже защита не помогла в продажи игре, продержалась всего 6 мес, а платить лицензию за игру которую мало кто покупает нет смысла.

1
vertehwost

лол этих игр на GameMaker в стиме помойка

1
SHAYNARD

Ещё бы знать, что это за игра...

0
Tiger Goose

Интересный факт: если верить описанию на странице в Steam, то Square Enix до сих пор не удалили Denuvo из бесплатной игры The Awesome Adventures of Captain Spirit.

-1
WittyOrvilleton

Вот бы кто ещё русик запилил.

-1