Названа самая популярная мышь среди лучших киберспортсменов по Counter-Strike 2

Большинство игроков перешло на Logitech G Pro X Superlight 2.
Пользователь Reddit под ником UnderMyMothersName определил самую популярную компьютерную мышь среди лучших киберспортсменов по Counter-Strike 2. Ею стала Logitech G Pro X Superlight 2, которой пользуются 18 человек из топ-50 игроков в шутере.
Второе место поделили Zowie EC2-CW и первая версия Superlight — их предпочитают по 16 киберспортсменов. Также выбор игроков пал на Razer DeathAdder V3 Pro — ее используют 10 человек. Остальные мыши не имеют такого высокого спроса и представлены на профессиональной сцене в нескольких экземплярах.
самый частый спонсор вот и все
Очень интересно (нет). Кто спонсор того и мышь.
Да кому это нужно, тут все мы, скуфы. По жизненному опыту знаем, что одеться как другой человек и взять его повадки не сделает нас лучше.
Конфиги, мышки, мониторы как у про игроков не помогут. Любая карта бьется трудом и талантом.
А когда человек становится в чем то успешен, он и сам знает лучше, что ему нужно.
за 12к то ну ок
Китайские браться в этом плане выручают, отличная мышь сейчас в пользовании Attack shark x3 еще vgn moba хороши и стоят до 3к.