Слух: Valve выпустит ремейк карты Mirage для Counter-Strike 2

Разработчики Counter-Strike 2 готовят ремейк карты Mirage. Предположениями поделился датамайнер и создатель сервиса SteamDB Павел Дьюндик, он обнаружил в файлах игры материалы, намекающие на это.

Контент-мейкер Максим Gabe Follower Полетаев также порассуждал об опубликованных скриншотах и пришел к выводу, что обновленная локация может находиться не в Морокко, как изначальная версия карты. Новый вариант локации напоминает стиль стран СНГ, а также похож на декорации из Half-Life 2.

Ночью на 7 июня Valve заменила Dust2 на Mirage на игровых серверах CS 2. Mirage — одна из локаций, которая получила визуальные улучшения на движке Source 2, но без значительных изменений.