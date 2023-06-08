Counter-Strike 2 Лето 2023
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Слух: Valve выпустит ремейк карты Mirage для Counter-Strike 2

Simple Jack
Новости

Разработчики Counter-Strike 2 готовят ремейк карты Mirage. Предположениями поделился датамайнер и создатель сервиса SteamDB Павел Дьюндик, он обнаружил в файлах игры материалы, намекающие на это.

Контент-мейкер Максим Gabe Follower Полетаев также порассуждал об опубликованных скриншотах и пришел к выводу, что обновленная локация может находиться не в Морокко, как изначальная версия карты. Новый вариант локации напоминает стиль стран СНГ, а также похож на декорации из Half-Life 2.

Ночью на 7 июня Valve заменила Dust2 на Mirage на игровых серверах CS 2. Mirage — одна из локаций, которая получила визуальные улучшения на движке Source 2, но без значительных изменений.

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