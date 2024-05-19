Китайский экшен Black Myth Wukong получил новый геймплейный трейлер

Студия Game Science сообщила о старте предзаказов китайского экшена Black Myth: Wukong в Китае! В честь этого события был представлен захватывающий трейлер, переносящий игроков в мир легендарного царя обезьян.
Новый ролик, сочетающий геймплейные фрагменты с кинематографическими вставками, погружает игроков в атмосферу эпического приключения, основанного на сюжете легендарного китайского эпоса "Путешествие на Запад".
В центре истории — бесстрашный король обезьян Сунь Укун, чей путь пролегает через полные опасностей земли, кишащие мифическими существами и чудовищами. Трейлер демонстрирует захватывающие сражения с могущественными боссами, каждый из которых обладает уникальными атаками и способностями.
Black Myth: Wukong выйдет 20 августа 2024 года на PC и консолях нового поколения.
поприличнее качества не было?
Nioh 3 made in china.
Закажем, закажем, можете не дразнить.
Раньше мультсериал шёл про царя обезьян и игра на денди была
"Запретное царство" еще есть фильм. С Джет Ли и Джеки Чаном.) // Иван Кочерин
Качество жесть конечно как будто в 480 смотришь)) но выглядит крутяк)