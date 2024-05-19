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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.6 243 оценки

Китайский экшен Black Myth Wukong получил новый геймплейный трейлер

butcher69
Новости

Студия Game Science сообщила о старте предзаказов китайского экшена Black Myth: Wukong в Китае! В честь этого события был представлен захватывающий трейлер, переносящий игроков в мир легендарного царя обезьян.

Новый ролик, сочетающий геймплейные фрагменты с кинематографическими вставками, погружает игроков в атмосферу эпического приключения, основанного на сюжете легендарного китайского эпоса "Путешествие на Запад".

В центре истории — бесстрашный король обезьян Сунь Укун, чей путь пролегает через полные опасностей земли, кишащие мифическими существами и чудовищами. Трейлер демонстрирует захватывающие сражения с могущественными боссами, каждый из которых обладает уникальными атаками и способностями.

Black Myth: Wukong выйдет 20 августа 2024 года на PC и консолях нового поколения.

15
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
CheerfulWallis
5
TrimSeven

поприличнее качества не было?

2
Despot_Aspid

Nioh 3 made in china.

2
Беркут Слеер

Закажем, закажем, можете не дразнить.

2
sergeu78

Раньше мультсериал шёл про царя обезьян и игра на денди была

1
Пользователь ВКонтакте

"Запретное царство" еще есть фильм. С Джет Ли и Джеки Чаном.) // Иван Кочерин

1
Abramski90

Качество жесть конечно как будто в 480 смотришь)) но выглядит крутяк)

0