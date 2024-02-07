Разработчик 5 Lives Studios анонсировал игру Cozy Caravan

В раннем доступе игры будет представлен первый регион мира со своими игровыми квестами, персонажами и действиями. В ходе этого периода будет добавлено больше контента в этот регион, а также во второй регион. Дополнительные регионы, помимо этих двух, планируется выпустить после версии 1.0.
Отправьтесь в увлекательное однопользовательское путешествие от верха до низа в Cozy Caravan, где искусство крафта, торговли и исследования сочетаются в прекрасном уютном мире. Создавайте разнообразные предметы с помощью восхитительных мини-игр, а затем создайте свой собственный рынок и торгуйте с местными жителями. По пути вы встретите богатое разнообразие персонажей со своими историями и квестами, что углубит чувство связи и общности в этом путешествии.
Ключевые особенности:
- Рука помощи: помогайте местным жителям, собирая ресурсы и пополняя свой караван.
- Дружеские встречи: почувствуйте тепло обаяния маленьких городков в каждом дружественном жесте на вашем пути.
- Жизнь в дороге: исследуйте открытые дороги вместе со своим верным караваном и надежным спутником Буббой, путешествуя из города в город. И будьте осторожны: никогда не знаешь, где можно найти человека, которому понадобится помощь.
- Сделайте перерыв: остановитесь, поздоровайтесь с местными жителями и присоединитесь к веселым занятиям! Никогда не знаешь, что будет за следующим поворотом.
- Сделайте это своим собственным. Создайте своего собственного милого персонажа и отправьтесь в путешествие. Выберите свой образ и в путь.