Разработчик 5 Lives Studios анонсировал игру Cozy Caravan

В раннем доступе игры будет представлен первый регион мира со своими игровыми квестами, персонажами и действиями. В ходе этого периода будет добавлено больше контента в этот регион, а также во второй регион. Дополнительные регионы, помимо этих двух, планируется выпустить после версии 1.0.

Отправьтесь в увлекательное однопользовательское путешествие от верха до низа в Cozy Caravan, где искусство крафта, торговли и исследования сочетаются в прекрасном уютном мире. Создавайте разнообразные предметы с помощью восхитительных мини-игр, а затем создайте свой собственный рынок и торгуйте с местными жителями. По пути вы встретите богатое разнообразие персонажей со своими историями и квестами, что углубит чувство связи и общности в этом путешествии.

Ключевые особенности: