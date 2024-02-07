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об игре
Cozy Caravan 2024 г.
Адвенчура, Инди, Вид сверху
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Разработчик 5 Lives Studios анонсировал игру Cozy Caravan

KAMA33
Новости

В раннем доступе игры будет представлен первый регион мира со своими игровыми квестами, персонажами и действиями. В ходе этого периода будет добавлено больше контента в этот регион, а также во второй регион. Дополнительные регионы, помимо этих двух, планируется выпустить после версии 1.0.

Отправьтесь в увлекательное однопользовательское путешествие от верха до низа в Cozy Caravan, где искусство крафта, торговли и исследования сочетаются в прекрасном уютном мире. Создавайте разнообразные предметы с помощью восхитительных мини-игр, а затем создайте свой собственный рынок и торгуйте с местными жителями. По пути вы встретите богатое разнообразие персонажей со своими историями и квестами, что углубит чувство связи и общности в этом путешествии.

Ключевые особенности:

  • Рука помощи: помогайте местным жителям, собирая ресурсы и пополняя свой караван.
  • Дружеские встречи: почувствуйте тепло обаяния маленьких городков в каждом дружественном жесте на вашем пути.
  • Жизнь в дороге: исследуйте открытые дороги вместе со своим верным караваном и надежным спутником Буббой, путешествуя из города в город. И будьте осторожны: никогда не знаешь, где можно найти человека, которому понадобится помощь.
  • Сделайте перерыв: остановитесь, поздоровайтесь с местными жителями и присоединитесь к веселым занятиям! Никогда не знаешь, что будет за следующим поворотом.
  • Сделайте это своим собственным. Создайте своего собственного милого персонажа и отправьтесь в путешествие. Выберите свой образ и в путь.
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