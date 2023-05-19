Красочная песочница Craftopia получит крупное обновление с большой бесшовной картой в июне ©

Craftopia, многопользовательская игра на выживание в открытом мире, разработанная Pocketpair, получит долгожданное обновление «Seamless World Update» в июне 2023 года.

С этим обновлением весь мир был перестроен в большую бесшовную карту с различными биомами для исследования, чтобы предоставить игрокам больше впечатлений от открытого мира. Когда дело доходит до многопользовательской игры, у игроков будет свобода исследовать и строить вместе в одном огромном мире. Обновление также принесет новые ландшафты и биомы, множество исследуемых локаций, таких как колонии и руины, которые вдохнут жизнь в большую связанную карту, улучшенный ИИ мобов, улучшенные боевые системы и многое другое.

В трейлере обновления можно увидеть некоторые новые локации, новых мобов и улучшенную боевую систему.

Отправляйтесь в путешествие, полное волнений и сюрпризов в мире Craftopia. Собирайте материалы для крафта, рубя деревья, добывая камень, охотясь на животных и монстров и собирая грабежи в подземельях и руинах, чтобы создавать самые разные предметы, от оружия и доспехов до расходуемых зелий. Разверните машины с электроприводом, чтобы автоматизировать производство, и исследуйте мир, пока ваша автоматизированная база сделает всю работу за вас.

Craftopia разрабатывалась и обновлялась с момента ее запуска в сентябре 2020 года и стала популярной благодаря своей свободе игрового процесса, которая позволяет пользователям выражать свое воображение в игре. Craftopia была продана тиражом более 1 миллиона копий по всему миру как игра на выживание в открытом мире, полная различных элементов. Игра доступна в Steam с 4 сентября 2020 года на английском, японском, упрощенном китайском и традиционном китайском языках