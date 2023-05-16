Crime Boss: Rockay City выйдет на консолях в июне ©

Суперактивный инсайдер Биллбил-кун представил еще одно эксклюзивное сообщение. На этот раз речь идет о чешском экшене Crime Boss: Rockay City от брненской команды InGame Studios. Эта игра уже вышла 28 марта, но только на ПК. Ранее мы писали, что консольная версия должна появиться на рынке где-то в июне. Теперь Биллбил-кун назвал точную дату. Он говорит, что Crime Boss выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series 22 июня.

В то же время стоит напомнить, что компания 505 Games, которая публикует игру, сообщила в недавнем финансовом отчете, что версия для ПК останется эксклюзивной для Epic Game Store до июня 2024 года.