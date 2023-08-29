Для шутера Crime Boss: Rockay City стало доступно третье обновление

Издатель 505 Games и разработчик: INGAME STUDIOS выпустили третье бесплатное обновление Crime Boss: Rockay City, которое уже доступно на ПК для Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S.
Ключевые детали:
- Новые сценарии и окружающая среда. Выполняйте миссии «Заправочная станция», «Автодилер» и «Конвой грузовиков», которые появляются как в режиме кампании, так и в режиме «Время преступлений».
- Постоянство персонажа. Прогресс в выполнении отдельных миссий персонажа теперь сохраняется на протяжении всей кампании. Уникальный персонаж, умирающий в ходе миссии своего персонажа, больше не сбрасывает сюжетную линию, а теперь возобновляется в следующем запуске кампании после последней успешной миссии персонажа. Сюжетная линия сбрасывается только тогда, когда уникальный персонаж умирает обычным способом, а не во время миссии своего персонажа.
- Улучшенный стелс-геймплей и ребалансировка. Используйте более сильные скрытные тейкдауны с улучшенным восприятием и реакцией ИИ противника. INGAME STUDIOS также изменила баланс экономики кампании, глушителей, цепочки миссий «Новая кровь» «Городская легенда» и многого другого.
- Режим перемешивания цепочек миссий в Crime Time. Выполняйте миссии по-новому, используя случайные цепочки миссий на трех сложных уровнях сложности. Полное завершение этих цепочек дает больше очков уважения и наград.
- Выкидывайте, отключайте звук и проверяйте профили в многопользовательской игре. Хотя конкретные детали функциональности зависят от платформы, теперь организаторы могут выкидывать бездельников из своих игр.
Полную информацию о патче с дополнительными изменениями можно найти здесь.