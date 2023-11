Crusader Kings 3 получила дополнение Legacy of Persia

Новое DLC для Crusader Kings 3, Legacy of Persia, представленное в виде Flavor Pack, уже доступно. Это DLC вдохновлено историческим крахом Аббасидского халифата во время анархии в Самарре в 9 веке. Этот период был отмечен крайней внутренней нестабильностью и насильственной сменой четырех халифов, превратившихся в простых марионеток в руках могущественных конкурирующих военных группировок.

Таким образом, Legacy of Persia представляет собой иранское интермеццо (или интерлюдию), соревнование за власть в регионе. Опираясь на боевую систему, представленную в Fate of Iberia, Legacy of Persia добавляет изюминку и культурные изменения в королевства региона.

Упадок правления Аббасидов на востоке открыл двери новым претендентам. Могущественные вассалы, иностранные вожди и сам халиф борются за объединение земель, разнообразных по культуре, вероисповеданию и географии. Примите вызов и идите по стопам могущественных императоров до вас и заберите Наследие Персии.