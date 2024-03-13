Представлен геймплейный трейлер симулятора лунной колонии The Crust

Издательство Crytivo и студия VEOM объявили о запуске на Kickstarter игры про колонизацию Луны The Crust! В честь старта сборов был представлен первый геймплейный ролик предстоящей стратегии.

Станьте на место главного директора и проложите путь к выживанию человечества на Луне в этом симуляторе строительства базы, автоматизации и управления. Поклонникам Satisfactory и Dyson Sphere Program понравятся аспекты автоматизации в игре, а также механика торговли и управления колонистами.

Ознакомьтесь с кампанией на Kickstarter здесь.

Для достижения цели кампании The Crust, необходимо собрать 100 тысяч долларов. На данный момент на счету уже почти 58 тысячи долларов, что составляет более половины от необходимой суммы. До завершения кампании осталось ещё 28 дней.

Ключевые особенности:

Механика автоматизации. Планирование, строительство и обслуживание

Управление колонистами

Многоуровневые деревья исследований в фундаментальной, инженерной и социальной областях.

Три уровня игрового процесса: на поверхности, под землей и с видом на планету

Сюжетный режим и режим песочницы для разнообразного геймплея

Игра выйдет в 2024 году и получит полную русскую локализацию.