Ребекка Смэшер: 3D-скульптор создал оригинальную фигурку героини Cyberpunk: Edgerunners на 3D-принтере

Бразильский 3D-скульптор Даниэль Мудатсос известен тем, что создает трехмерные модели различных персонажей из аниме и видеоигр и затем продает их на своем Патреоне. Одной из его последних работ стала 3D фигурка Ребекки Смэшер. Как написал художник на своей страничке ArtStation, он попытался представить, что, если бы у Ребекки были имплантаты уровня Адама Смэшера?
Чтобы купить модель фигурки, нужно заплатить 20 долларов. Вместе с подпиской также открывается доступ к другим работам скульптора. Перед продажей моделей Даниэль Мудатсос лично тестирует и печатает все фигурки на своем 3D-принтере, в том числе он продемонстрировал, как будет выглядеть фигурка Ребекки Смэшер без покраски после печати:
Классная я бы заказал