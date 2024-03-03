на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 21 272 оценки

Ребекка Смэшер: 3D-скульптор создал оригинальную фигурку героини Cyberpunk: Edgerunners на 3D-принтере

2BLaraSex
Новости

Бразильский 3D-скульптор Даниэль Мудатсос известен тем, что создает трехмерные модели различных персонажей из аниме и видеоигр и затем продает их на своем Патреоне. Одной из его последних работ стала 3D фигурка Ребекки Смэшер. Как написал художник на своей страничке ArtStation, он попытался представить, что, если бы у Ребекки были имплантаты уровня Адама Смэшера?

Чтобы купить модель фигурки, нужно заплатить 20 долларов. Вместе с подпиской также открывается доступ к другим работам скульптора. Перед продажей моделей Даниэль Мудатсос лично тестирует и печатает все фигурки на своем 3D-принтере, в том числе он продемонстрировал, как будет выглядеть фигурка Ребекки Смэшер без покраски после печати:

10
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий