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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 167 оценок

Создатели Kingdom Come Deliverance 2 показали небольшой геймплейный отрывок прогулки по детализированному городу

butcher69
Новости

Геймплей, который вы можете увидеть на видео ниже, был показан по телевидению Чешской Республики и распространен в сети пользователем ASexyBiscuit. В ролике показан один из городов, представленных в игре, вероятно, реальный город Куттенберг, где и будет происходить большая часть приключений.

Здесь также много неигровых персонажей, которые бегают вокруг, занимаясь своими делами, как и в любой хорошей ролевой игре. Это длится недолго, но это хороший взгляд на предстоящую игру.

Как вы могли убедиться, город воссоздан с поистине впечатляющей точностью и вниманием к деталям, а анимация NPC выглядит очень хорошо. Шаг вперед по сравнению с первой главой кажется очевидным. Надо сказать, что Kingdom Come: Deliverance была сделана на сравнительно небольшие средства, в то время как сиквел выходит на фоне уже более чем 5-миллионного тиража, проданного предшественником, что позволило поднять планку.

Kingdom Come Deliverance 2 выйдет в конце этого года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

19
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Fenharell

в городе 3 нпс?

0
yxap

еще 4 на заднем фоне

0
cuckold

Боевую систему бы показали.

-1
Rotatetheworld

По трейлеру она показалась без изменений

0
Unicorling Rotatetheworld

Опять будет прес Q то вин, мне кажется что переделают

0
Cидoрыч

Шикарно

-1
robin1991

Эх они так и не прикрутили камеру от 3 лица. Это конечно дело вкуса и привычки, но как по мне хорошо когда есть выбор вместо того когда его нет вовсе.

-2