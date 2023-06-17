В сети показали 10 минут геймплея Cyberpunk 2077: Phantom Liberty записаного на PS5

Благодаря новому геймплею из Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (снятому на PS5) можно увидеть новое оружие, новые транспортные средства, новые способности и нового персонажа в исполнении Идриса Эльбы.
В ролике можно увидеть новые новые локации, а так же получить возможность участвовать в сражениях на автомобилях в стиле Twisted Metal, так как теперь машины будут оснащаться оружием. Также нам обещают улучшенный ИИ, расширенное дерево навыков и многое другое - если внимательно посмотреть на видео, то можно заметить множество мелких улучшений в плане качества жизни, которые затронут все элементы игры и будут автоматически применены к базовой кампании.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty действительно ощущается как совершенно новая игра - не просто невероятное расширение Либерти-Сити, а полная переработка мира и правил, которая вносит изменения в каждую часть базовой игры.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября на PC, PS5 и Xbox Series S|X.
чет я разницы не вижу, где что поменяли?
Я вот не понимаю одного: почему в игре до сих пор машины с неба падают, враги сквозь текстуры ходят, дроны спавнятся за спиной, гг сквозь карту проваливается спустя почти 3 года после релиза? А чем вы занимаетесь?.. Вместо того, чтобы баги чинить и поправить отсутствующую напрочь оптимизацию (спустя 3 года!!!) вы решили переработать в игре те вещи, которые вас никто не просил трогать, и системки повысить, интересно, с чего вдруг вообще. Гениально, просто гениально.
Да, это теперь играбельно, но в том-то и дело, что только лишь играбельно.
На самом деле это даже забавно. Хоть какое-то веселье в пустом открытом мире. Если бы все баги этим и ограничились...
С такими темпами,скоро все ДЛС сольют)
Чот кроме новой локации, ничего не увидел. Ну мож новые патроны и быстрые перемещения, хотя тоже вроде были.