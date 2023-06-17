В сети показали 10 минут геймплея Cyberpunk 2077: Phantom Liberty записаного на PS5 ©

Благодаря новому геймплею из Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (снятому на PS5) можно увидеть новое оружие, новые транспортные средства, новые способности и нового персонажа в исполнении Идриса Эльбы.

В ролике можно увидеть новые новые локации, а так же получить возможность участвовать в сражениях на автомобилях в стиле Twisted Metal, так как теперь машины будут оснащаться оружием. Также нам обещают улучшенный ИИ, расширенное дерево навыков и многое другое - если внимательно посмотреть на видео, то можно заметить множество мелких улучшений в плане качества жизни, которые затронут все элементы игры и будут автоматически применены к базовой кампании.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty действительно ощущается как совершенно новая игра - не просто невероятное расширение Либерти-Сити, а полная переработка мира и правил, которая вносит изменения в каждую часть базовой игры.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября на PC, PS5 и Xbox Series S|X.