Ваша история любви в Cyberpunk 2077 продолжится с выходом Phantom Liberty

В интервью Kotaku квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско и дизайнер квестов Деспоина Анетаки рассказали, что, хотя главный герой Ви будет сосредоточен на ситуации, происходящей в новой локации Догтаун - ему дали надежду, что, возможно, есть другой способ спастись от Сильверхенда в его голове, - ваша история любви в Найт-Сити продолжится, но студия не готова разглашать подробности.
Там будет немного содержания, но по большей части это шпионский триллер. Внимание Ви находится в Догтауне, потому что там есть вся эта история о спасении себя через сюжетную линию, но там будет немного подобного контента.
Разработчики не решились вдаваться в подробности, чтобы избежать спойлеров, но Саско сравнил новые романтические отношения в DLC с расширением Hearts of Stone для The Witcher 3, которое после завершения игры разблокировало дополнительные диалоги с такими персонажами, как Йеннифэр.
Мы включили некоторые связи в тех местах, где это имело смысл между основной игрой и расширением, но я не хочу вдаваться в подробности. Мы старались сделать это хорошо. Это всегда наша идея, знаете, просто заботиться об игроках, которые наслаждаются этими связями.
Похоже, что хотя Керри, Джуди, Панам и Ривер, возможно, не будут сражаться рядом с вами в Phantom Liberty, по крайней мере, некоторые аспекты этих романов будут затронуты в расширении. Будут ли это новые диалоги или текстовые беседы, пока неизвестно.
Продолжите историю любви Мередит, блэт!
Да, только по этому скачал бы еще раз игру. Еще раз вдуть Мередит
Лучше бы Джуди сделали гетеро
ох, уж эта шикарная любовная линия без выбора..
и не говори.
После прохождения основной игры и ознакомления со всеми существующими на сегодняшний день концовками, считаю что смириться и уступить вместилище Джонни, пока ещё лучший вариант, ибо так рвать 5 точку чтобы подышать ещё несколько месяцев это такое себе.
Было бы славно если бы и Ви излечился (-лась) и для Джонни нашлось отдельное вместилище. Глянем что даст нам DLC.
Ну отдаешь ты Джонни тело, и видишь как он один, никому не нужен. И стоило так жопу рвать чтоб в Микоши пробираться?
Я играл за мужскую версию ВИ и через моды романсил Джудит 🤣 Интересно, какое в моём случае будет развитие отношений?
Судя по всему, они сделали то, что просили все фанаты эти годы - доп. концовку, где Ви всё таки выживает каким-то образом. По крайней мере в трейлере на это есть намёк. Не думаю, что будет чисто хэппи энд, наверняка будет ложка дёгтя, но всё же интересно посмотреть, что получится.
я тоже надеюсь что свадебное путешествие с керри евродином все таки появится и станет каноничной концовкой, для многих это лучшая пара всей игры
"для многих"...Эти "многие" сейчас с нами? В одной комнате?
Там, где оно живет, это действительно многие.
Упс, а что будет если я мод ставил на романс и с панам и с джуди? К кровати как в w3 привяжут?))
(надеюсь не будет софтлока)
Можно будет дальше любить Кери Евродина. Ура!
Лол , Кто то ещё играет в это и ждёт длс ?
прости, мы больше не будем....
м да, ничему люди не учатся
"Вряяяяяя! Как вы смеете наслаждаться тем, что мне не нравится! Бу-гу-га-га!"