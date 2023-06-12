Ваша история любви в Cyberpunk 2077 продолжится с выходом Phantom Liberty ©

В интервью Kotaku квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско и дизайнер квестов Деспоина Анетаки рассказали, что, хотя главный герой Ви будет сосредоточен на ситуации, происходящей в новой локации Догтаун - ему дали надежду, что, возможно, есть другой способ спастись от Сильверхенда в его голове, - ваша история любви в Найт-Сити продолжится, но студия не готова разглашать подробности.

Там будет немного содержания, но по большей части это шпионский триллер. Внимание Ви находится в Догтауне, потому что там есть вся эта история о спасении себя через сюжетную линию, но там будет немного подобного контента.

Разработчики не решились вдаваться в подробности, чтобы избежать спойлеров, но Саско сравнил новые романтические отношения в DLC с расширением Hearts of Stone для The Witcher 3, которое после завершения игры разблокировало дополнительные диалоги с такими персонажами, как Йеннифэр.

Мы включили некоторые связи в тех местах, где это имело смысл между основной игрой и расширением, но я не хочу вдаваться в подробности. Мы старались сделать это хорошо. Это всегда наша идея, знаете, просто заботиться об игроках, которые наслаждаются этими связями.

Похоже, что хотя Керри, Джуди, Панам и Ривер, возможно, не будут сражаться рядом с вами в Phantom Liberty, по крайней мере, некоторые аспекты этих романов будут затронуты в расширении. Будут ли это новые диалоги или текстовые беседы, пока неизвестно.



