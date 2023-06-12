Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 690 оценок

Ваша история любви в Cyberpunk 2077 продолжится с выходом Phantom Liberty

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Procy_on
Новости

В интервью Kotaku квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско и дизайнер квестов Деспоина Анетаки рассказали, что, хотя главный герой Ви будет сосредоточен на ситуации, происходящей в новой локации Догтаун - ему дали надежду, что, возможно, есть другой способ спастись от Сильверхенда в его голове, - ваша история любви в Найт-Сити продолжится, но студия не готова разглашать подробности.

Там будет немного содержания, но по большей части это шпионский триллер. Внимание Ви находится в Догтауне, потому что там есть вся эта история о спасении себя через сюжетную линию, но там будет немного подобного контента.

Разработчики не решились вдаваться в подробности, чтобы избежать спойлеров, но Саско сравнил новые романтические отношения в DLC с расширением Hearts of Stone для The Witcher 3, которое после завершения игры разблокировало дополнительные диалоги с такими персонажами, как Йеннифэр.

Мы включили некоторые связи в тех местах, где это имело смысл между основной игрой и расширением, но я не хочу вдаваться в подробности. Мы старались сделать это хорошо. Это всегда наша идея, знаете, просто заботиться об игроках, которые наслаждаются этими связями.

Похоже, что хотя Керри, Джуди, Панам и Ривер, возможно, не будут сражаться рядом с вами в Phantom Liberty, по крайней мере, некоторые аспекты этих романов будут затронуты в расширении. Будут ли это новые диалоги или текстовые беседы, пока неизвестно.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
0ri0n_Major

Продолжите историю любви Мередит, блэт!

9
Deturns

Да, только по этому скачал бы еще раз игру. Еще раз вдуть Мередит

1
QD19

Лучше бы Джуди сделали гетеро

3
Озверин

ох, уж эта шикарная любовная линия без выбора..

2
sinmaxxx

и не говори.

1
Пират_В_Законе

После прохождения основной игры и ознакомления со всеми существующими на сегодняшний день концовками, считаю что смириться и уступить вместилище Джонни, пока ещё лучший вариант, ибо так рвать 5 точку чтобы подышать ещё несколько месяцев это такое себе.

Было бы славно если бы и Ви излечился (-лась) и для Джонни нашлось отдельное вместилище. Глянем что даст нам DLC.

1
pyw

Ну отдаешь ты Джонни тело, и видишь как он один, никому не нужен. И стоило так жопу рвать чтоб в Микоши пробираться?

0
Сyberpunk

Я играл за мужскую версию ВИ и через моды романсил Джудит 🤣 Интересно, какое в моём случае будет развитие отношений?

0
SomeMark

Судя по всему, они сделали то, что просили все фанаты эти годы - доп. концовку, где Ви всё таки выживает каким-то образом. По крайней мере в трейлере на это есть намёк. Не думаю, что будет чисто хэппи энд, наверняка будет ложка дёгтя, но всё же интересно посмотреть, что получится.

-1
Newworld_DESTROYER

я тоже надеюсь что свадебное путешествие с керри евродином все таки появится и станет каноничной концовкой, для многих это лучшая пара всей игры

-14
Angry_Shark Newworld_DESTROYER

"для многих"...Эти "многие" сейчас с нами? В одной комнате?

14
0ncnjqybr Angry_Shark

Там, где оно живет, это действительно многие.

0
FlexGum

Упс, а что будет если я мод ставил на романс и с панам и с джуди? К кровати как в w3 привяжут?))
(надеюсь не будет софтлока)

-1
ilyush

Можно будет дальше любить Кери Евродина. Ура!

-3
AleksandrLondon2077

Лол , Кто то ещё играет в это и ждёт длс ?

-21
Сдал Пост Малоне

прости, мы больше не будем....

11
AleksandrLondon2077 Сдал Пост Малоне

м да, ничему люди не учатся

-12
Devilhan AleksandrLondon2077

"Вряяяяяя! Как вы смеете наслаждаться тем, что мне не нравится! Бу-гу-га-га!"

7