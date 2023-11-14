на главную
об игре
Dakar Desert Rally 04.10.2022
5.8 80 оценок

Новый трейлер игры Dakar Desert Rally

Pavel Rally
Новости

Прошло больше года с момента выхода игры Dakar Desert Rally, португальские разработчики Saber Porto решили напомнить о ней выпустив новый трейлер, он посвящён мотовездеходу Can-Am Maverick XRS 2021, нажмите на педаль газа и наблюдайте, как пустыня проносится мимо ваших глаз на невероятной скорости! Пробирайтесь по дюнам и избегайте жутких сюрпризов, не сбиваясь с пути. Будьте осторожны, чтобы ничего не застало вас врасплох, ходят слухи, в песках всегда могут произойти более неожиданные происшествия... Также разработчики обещают выпустить большое дополнение к игре в конце текущего года.

0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий