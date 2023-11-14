Новый трейлер игры Dakar Desert Rally

Прошло больше года с момента выхода игры Dakar Desert Rally, португальские разработчики Saber Porto решили напомнить о ней выпустив новый трейлер, он посвящён мотовездеходу Can-Am Maverick XRS 2021, нажмите на педаль газа и наблюдайте, как пустыня проносится мимо ваших глаз на невероятной скорости! Пробирайтесь по дюнам и избегайте жутких сюрпризов, не сбиваясь с пути. Будьте осторожны, чтобы ничего не застало вас врасплох, ходят слухи, в песках всегда могут произойти более неожиданные происшествия... Также разработчики обещают выпустить большое дополнение к игре в конце текущего года.
на главную
об игре
Dakar Desert Rally 04.10.2022
5.8 80 оценок
04.10.2022 PC
04.10.2022 PlayStation 4
04.10.2022 Xbox One
04.10.2022 PlayStation 5
04.10.2022 Xbox Series X
Разработчик: Saber Interactive
Издатель: Saber Interactive
5.8/10 Пользователи 80
61/100 Steam
69/100 Metacritic
4.3/5 Epicgames
3.1/5 Xbox
Масштабные и безумные гонки по пустыне. В Dakar Desert Rally есть более 30 этапов официального ралли «Дакар» 2020-го и 2021-го годов, а также лицензированные болиды, команды и пилоты. Вас ждёт большое количество лицензированных мотоциклов, автомобилей, грузовиков, квадроциклов и вездеходов от лучших мировых производителей.
Вы можете соревноваться с другими пилотами в напряжённых многопользовательских режимах или просто кататься по бескрайним пескам в одиночной игре. Как и положено в настоящем «Дакаре», вы можете брать своих соперников на буксир и помогать им в трудную минуту, чтобы получить дополнительные очки за ремонт. Кто знает — быть может, спасённый игрок не останется перед вами в долгу.
Минимальные требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 10
Процессор: Intel Core i5-2300 / AMD FX-6300
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ) / AMD Radeon RX 570 (4 ГБ)
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
Интернет-подключение: широкополосное
DirectX: 12.0
Процессор: Intel Core i5-2300 / AMD FX-6300
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ) / AMD Radeon RX 570 (4 ГБ)
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
Интернет-подключение: широкополосное
DirectX: 12.0
Рекомендуемые требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 10
Процессор: Intel Core i7-4790k / AMD Ryzen 5 2600
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 ГБ) / AMD Radeon RX5700 (8 ГБ)
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
Интернет-подключение: широкополосное
DirectX: 12.0
Процессор: Intel Core i7-4790k / AMD Ryzen 5 2600
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 ГБ) / AMD Radeon RX5700 (8 ГБ)
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 50 ГБ
Интернет-подключение: широкополосное
DirectX: 12.0
04.10.2022
Комментарии: 0
сначала лучшие
- новые
- старые
- лучшие
Ваш комментарий