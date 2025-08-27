Пляшущие Кости: российская визуальная новелла-адвенчура, которая ломает шаблоны жанра

Dancing Bones / Пляшущие Кости — это амбициозный проект от пятерых российских студенток, который ломает привычные рамки визуальных новелл. Игра сочетает в себе необычный сеттинг Дикого Запада, щепотку магии, авторский стиль, запоминающихся персонажей и интересные механики, которые выходят далеко за рамки привычного жанра.

О чём игра?

Главный герой, ковбой Тони, отправляется в рискованное путешествие, чтобы спасти свою сестру, на которую наложено жуткое проклятие. Компанию ему составит Маккензи: волшебница, умница, красавица и полная противоположность Тони. Вместе они окажутся в мире, где магия и вестерн соседствуют с бытовыми контрастами, тайнами и даже мрачными сюжетными поворотами.

Авторы обещают историю без клише, с живыми героями, чьи характеры и отношения будут развиваться по мере прохождения. Более того, сам главный герой, Тони, сможет меняться и расти, и это напрямую сказывается на сюжете.

Чем выделяется «Пляшущие Кости»?

Проект уже успел привлечь внимание игроков своей самобытностью. Вот лишь часть особенностей:

Уникальное сочетание жанров: вестерн встречается с магией.

Смешение 2D и 3D: локациями можно не только любоваться, но и свободно по ним ходить, исследовать и находить секреты.

Интерактивность: и даже не посмотри на плоскую локацию-увидь-нажми, а подойди-найди-подбери-разгадай

Оригинальные мини-игры: аркады в стиле вестерна и сюжетные задания.

Коллектаблсы: вместо надоевших картинок/сущностей старые добрые КОВРЫ.

Нелинейность: действия и выборы игрока влияют на историю, приводя к одной из целых 12 концовок.

Развитие отношений: между персонажами будут выстраиваться настоящие связи, за которыми очень интересно наблюдать.

На каком этапе разработка?

Сейчас в игре уже доступна демо-версия с обновлениями: исправлены баги, добавлены новые фичи и даже целый акт сюжета. Авторы продолжают активно дорабатывать проект и отмечают, что поддержка игроков для них особенно важна на финальном этапе. Релиз уже не за горами, ковбои!

«Пляшущие Кости» уже можно опробовать в Steam: демо-версия бесплатна и доступна абсолютно всем. Более того, команда активно работают над демками, и совсем недавно выкатили новую обнову, исправив кучу багов и добавив новый контент.

Так что если вы давно мечтали погрузиться в необычный мир, где ковбои играют в карты с магией, коренные американцы и их обряды еще не стали историей, а наш мир плотно переплетен с мистикой - самое время познакомиться с этим проектом поближе. Поддержим команду отечественных разработчиц вишлистом!