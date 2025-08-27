Пляшущие Кости: российская визуальная новелла-адвенчура, которая ломает шаблоны жанра

Dancing Bones / Пляшущие Кости — это амбициозный проект от пятерых российских студенток, который ломает привычные рамки визуальных новелл. Игра сочетает в себе необычный сеттинг Дикого Запада, щепотку магии, авторский стиль, запоминающихся персонажей и интересные механики, которые выходят далеко за рамки привычного жанра.
О чём игра?
Главный герой, ковбой Тони, отправляется в рискованное путешествие, чтобы спасти свою сестру, на которую наложено жуткое проклятие. Компанию ему составит Маккензи: волшебница, умница, красавица и полная противоположность Тони. Вместе они окажутся в мире, где магия и вестерн соседствуют с бытовыми контрастами, тайнами и даже мрачными сюжетными поворотами.
Авторы обещают историю без клише, с живыми героями, чьи характеры и отношения будут развиваться по мере прохождения. Более того, сам главный герой, Тони, сможет меняться и расти, и это напрямую сказывается на сюжете.
Чем выделяется «Пляшущие Кости»?
Проект уже успел привлечь внимание игроков своей самобытностью. Вот лишь часть особенностей:
- Уникальное сочетание жанров: вестерн встречается с магией.
- Смешение 2D и 3D: локациями можно не только любоваться, но и свободно по ним ходить, исследовать и находить секреты.
- Интерактивность: и даже не посмотри на плоскую локацию-увидь-нажми, а подойди-найди-подбери-разгадай
- Оригинальные мини-игры: аркады в стиле вестерна и сюжетные задания.
- Коллектаблсы: вместо надоевших картинок/сущностей старые добрые КОВРЫ.
- Нелинейность: действия и выборы игрока влияют на историю, приводя к одной из целых 12 концовок.
- Развитие отношений: между персонажами будут выстраиваться настоящие связи, за которыми очень интересно наблюдать.
На каком этапе разработка?
Сейчас в игре уже доступна демо-версия с обновлениями: исправлены баги, добавлены новые фичи и даже целый акт сюжета. Авторы продолжают активно дорабатывать проект и отмечают, что поддержка игроков для них особенно важна на финальном этапе. Релиз уже не за горами, ковбои!
«Пляшущие Кости» уже можно опробовать в Steam: демо-версия бесплатна и доступна абсолютно всем. Более того, команда активно работают над демками, и совсем недавно выкатили новую обнову, исправив кучу багов и добавив новый контент.
Так что если вы давно мечтали погрузиться в необычный мир, где ковбои играют в карты с магией, коренные американцы и их обряды еще не стали историей, а наш мир плотно переплетен с мистикой - самое время познакомиться с этим проектом поближе. Поддержим команду отечественных разработчиц вишлистом!
Визуальные новеллы не игры, это мусор и архаизм.
Почему? Многим нрав же
Ни геймплея как в настоящих играх, ни нормальной истории как в книгах. Дерьмо.
пон, сорян что не имеем 250kk $ как у Юбисофт, что б создать Асассин шадоу.
Всей студией встаем на колени и просим у тебя прощение, что не смогли с нуля заработать 300 лямов баксов и не вложили их в AAAA игрушку. Все же студии начинают с этого...
Что здесь необычного-то? Даже с магией это очень заезженный сеттинг.
Но выглядит вполне стильно (по крайней мере персонажи). Может и выстрелит.
😍
1 ну допустим. но ща только в d&d копнуть... или еще копаться
2 ну не нашли они норм 3дешника чтобы модельки переделать преимущество.... ну да
самое близкое Date Everything!
3 точно полно таких игр
4 сомнительно
5 хз что они несут. дичь какаято
6 о ну да и тут так пару сотен тысяч визуаляшек с двойным ветвлением сплакнули
7 там же все те же плачут на взрыд
https://steamdb.info/app/3774320/charts/
https://steamdb.info/app/3541490/charts/
тебе от АААА сразу надо чтоли?
так не в "ааааааааа" дело а в том как они это преподнести пытаются.
тут разбор полетов если делать то можно было бы и выкраить что то что хотя бы людей привлекло а пока цифры не слишком радостные
чтобы хоть какой-то разбор полётов сделать надо демку пройти а не основываться на описании)
по описанию звучит интересно. правда говорить про отсутствие клише и тут же типичное для вестерна название игры и не самая оригинальная завязка.. но тем не менее думаю если по результатам демки доведёте до ума то проект наберёт свою фан-базу
Мы активно собираем фидбек, если есть какие то Предложения / Идеи / Жалобы можешь оставить их тут: Russian.Social@WayOne.Games
Я все читаю и не просто передаю разрабам, а презентую.
в такое вмешиваться только портить)) как творческий человек я точно так поступать не стану))
