Dancing Bones 2025 г.
Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези, Вестерн
7.8 4 оценки

Пляшущие Кости: российская визуальная новелла-адвенчура, которая ломает шаблоны жанра

Wayone Wayone Официальный аккаунт

Dancing Bones / Пляшущие Кости — это амбициозный проект от пятерых российских студенток, который ломает привычные рамки визуальных новелл. Игра сочетает в себе необычный сеттинг Дикого Запада, щепотку магии, авторский стиль, запоминающихся персонажей и интересные механики, которые выходят далеко за рамки привычного жанра.

О чём игра?

Главный герой, ковбой Тони, отправляется в рискованное путешествие, чтобы спасти свою сестру, на которую наложено жуткое проклятие. Компанию ему составит Маккензи: волшебница, умница, красавица и полная противоположность Тони. Вместе они окажутся в мире, где магия и вестерн соседствуют с бытовыми контрастами, тайнами и даже мрачными сюжетными поворотами.

Авторы обещают историю без клише, с живыми героями, чьи характеры и отношения будут развиваться по мере прохождения. Более того, сам главный герой, Тони, сможет меняться и расти, и это напрямую сказывается на сюжете.

Чем выделяется «Пляшущие Кости»?

Проект уже успел привлечь внимание игроков своей самобытностью. Вот лишь часть особенностей:

  • Уникальное сочетание жанров: вестерн встречается с магией.
  • Смешение 2D и 3D: локациями можно не только любоваться, но и свободно по ним ходить, исследовать и находить секреты.
  • Интерактивность: и даже не посмотри на плоскую локацию-увидь-нажми, а подойди-найди-подбери-разгадай
  • Оригинальные мини-игры: аркады в стиле вестерна и сюжетные задания.
  • Коллектаблсы: вместо надоевших картинок/сущностей старые добрые КОВРЫ.
  • Нелинейность: действия и выборы игрока влияют на историю, приводя к одной из целых 12 концовок.
  • Развитие отношений: между персонажами будут выстраиваться настоящие связи, за которыми очень интересно наблюдать.

На каком этапе разработка?

Сейчас в игре уже доступна демо-версия с обновлениями: исправлены баги, добавлены новые фичи и даже целый акт сюжета. Авторы продолжают активно дорабатывать проект и отмечают, что поддержка игроков для них особенно важна на финальном этапе. Релиз уже не за горами, ковбои!

«Пляшущие Кости» уже можно опробовать в Steam: демо-версия бесплатна и доступна абсолютно всем. Более того, команда активно работают над демками, и совсем недавно выкатили новую обнову, исправив кучу багов и добавив новый контент.

Так что если вы давно мечтали погрузиться в необычный мир, где ковбои играют в карты с магией, коренные американцы и их обряды еще не стали историей, а наш мир плотно переплетен с мистикой - самое время познакомиться с этим проектом поближе. Поддержим команду отечественных разработчиц вишлистом!

4
19
Комментарии: 19
Kalaka Whitewing

Визуальные новеллы не игры, это мусор и архаизм.

2
Wayone

Почему? Многим нрав же

1
Kalaka Whitewing Wayone

Ни геймплея как в настоящих играх, ни нормальной истории как в книгах. Дерьмо.

2
Wayone Kalaka Whitewing

пон, сорян что не имеем 250kk $ как у Юбисофт, что б создать Асассин шадоу.

Всей студией встаем на колени и просим у тебя прощение, что не смогли с нуля заработать 300 лямов баксов и не вложили их в AAAA игрушку. Все же студии начинают с этого...

2
Кей Овальд

Что здесь необычного-то? Даже с магией это очень заезженный сеттинг.
Но выглядит вполне стильно (по крайней мере персонажи). Может и выстрелит.

1
TopHouse

😍

Alex40001
1 Уникальное сочетание жанров: вестерн встречается с магией. 2 Смешение 2D и 3D: локациями можно не только любоваться, но и свободно по ним ходить, исследовать и находить секреты. 3 Интерактивность: и даже не посмотри на плоскую локацию-увидь-нажми, а подойди-найди-подбери-разгадай 4 Оригинальные мини-игры: аркады в стиле вестерна и сюжетные задания. 5 Коллектаблсы: вместо надоевших картинок/сущностей старые добрые КОВРЫ. 6 Нелинейность: действия и выборы игрока влияют на историю, приводя к одной из целых 12 концовок. 7 Развитие отношений: между персонажами будут выстраиваться настоящие связи, за которыми очень интересно наблюдать.

1 ну допустим. но ща только в d&d копнуть... или еще копаться

2 ну не нашли они норм 3дешника чтобы модельки переделать преимущество.... ну да

самое близкое Date Everything!

3 точно полно таких игр

4 сомнительно

5 хз что они несут. дичь какаято

6 о ну да и тут так пару сотен тысяч визуаляшек с двойным ветвлением сплакнули

7 там же все те же плачут на взрыд

https://steamdb.info/app/3774320/charts/

https://steamdb.info/app/3541490/charts/

нитгитлистер
от пятерых российских студенток

тебе от АААА сразу надо чтоли?

1
Alex40001 нитгитлистер

так не в "ааааааааа" дело а в том как они это преподнести пытаются.

тут разбор полетов если делать то можно было бы и выкраить что то что хотя бы людей привлекло а пока цифры не слишком радостные

нитгитлистер Alex40001

чтобы хоть какой-то разбор полётов сделать надо демку пройти а не основываться на описании)

нитгитлистер

по описанию звучит интересно. правда говорить про отсутствие клише и тут же типичное для вестерна название игры и не самая оригинальная завязка.. но тем не менее думаю если по результатам демки доведёте до ума то проект наберёт свою фан-базу

Wayone

Мы активно собираем фидбек, если есть какие то Предложения / Идеи / Жалобы можешь оставить их тут: Russian.Social@WayOne.Games

Я все читаю и не просто передаю разрабам, а презентую.

1
нитгитлистер Wayone

в такое вмешиваться только портить)) как творческий человек я точно так поступать не стану))

2
Alex40001

ну там все грустна