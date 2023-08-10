Гневные отзывы игроков Dark and Darker могут заставить разработчиков пересмотреть донат в игре ©

Разработчики из студии Ironmace на днях выпустили мрачный ролевой экшен Dark and Darker с видом от первого лица, посвященный исследованию опасных подземелий. Как и большинство современных релизов, проект не обошелся без внутриигрового магазина, сам факт существования которого сильно тревожил игроков. Однако больше всего возмущения в сообществе вызвали конкретные элементы доната в игре. В Dark and Darker можно приобретать классы и расы персонажей, но эта функция вызывает лишь негодование у пользователей.

Как сообщается, внутриигровой магазин Dark and Darker в настоящее время предлагает новые классы персонажей, которые можно приобрести за 10 долларов. Многие игроки оказались далеки от восторга от решения студии Ironmace продавать такой важный игровой элемент с помощью доната. Отзывов с негодованием оказалось настолько много, что это заставило разработчиков серьезно задуматься о магазине в игре.

Внутриигровую валюту, необходимую для покупки новых классов, можно заработать в процессе обычной игры, однако на это уйдет колоссальное количество времени. Сообщество игроков довольно быстро обсудило текущий игровой процесс Dark and Darker и пришло к выводу, что классы или расы не стоит продавать в магазине. Критика со стороны игроков оказалась настолько сильной, что это вынудило представителей Ironmace отреагировать. Генеральный директор студии Теренс Парк порекомендовал пользователям не тратить деньги, а один из разработчиков Dark and Darker намекнул на серьезные изменения в донатной системе.