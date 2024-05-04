Инсайдер рассказал, какой будет экранизация Kingdom Hearts

Уже некоторое время ходят слухи о том, что на малом или большом экране появится экранизация ролевой серии Kingdom Hearts от Square Enix. Последние слухи указывают именно на фильм, но при этом отмечается, что на данный момент это только идеи и ни один проект не получил зеленый свет на производство.

DanielRPK в Twitter утверждает, что фильм будет представлять собой смесь CGI и живых актеров, что-то вроде "Космический джем". Однако пока сложно сказать, в каком стиле будет снят фильм по Kingdom Hearts. Кроме того, нам предстоит выяснить, какие персонажи и миры могут появиться в фильме.

На данный момент это всего лишь слухи, а не официальная информация. Как уже упоминалось, похоже, что на данный момент продюсерам потенциального проекта не дали зеленый свет, поэтому, даже если предположить, что все сказанное верно, не исключено, что Disney в итоге решит отменить весь проект.