Разработчики Dark and Darker обещают бороться с читерами, которые наводнили сервера игры ©

Ролевой экшен Dark and Darker про бесконечные исследования темных подземелий из-за наличия PvP и других сетевых элементов заполонили читеры. Авторы проекта из студии Ironmace не собираются терпеть мошенников на своих серверах и поэтому собираются активно бороться с пользователями, которые используют нечестные программы.

Один из разработчиков Dark and Darker признался, что сейчас команда ведет сложную борьбу с нечестными игроками. Ironmace обещает серьезно подойти к вопросу читерства и поэтому активно собирает всю необходимую информацию через бота в Discord. Авторы игры призывают игроков отправлять им любые доказательства мошенничества в Dark and Darker. Судя по всему, разработчики еще пытаются разобраться в методах обхода их встроенной защиты серверов. Если проблема окажется серьезной, не исключено, что в игре может появиться серьезная античит система.

На фоне борьбы с читерами в Dark and Darker команде Ironmace еще предстоит разбирательство с издателем Nexon, который обвиняет их в краже активов. Сейчас игра доступна только через официальный сайт проекта. Её появление в привычных цифровых магазинах пока точно ждать не стоит.