Разработка новых Механоидов заморожена

Не так давно, сценарист и гейм-дизайнер отечественной серии игр Механоиды, Булат Даутов, анонсировал новую игру Механоиды: Протокол Войны. В Steam даже появилась демо версия, однако совсем недавно разработчик сообщил о вынужденной заморозке проекта:

Друзья, с того времени, когда мы начали искать инвестиции в проект, подготовив для этого нормальную демку и презентацию, прошло уже четыре полных месяца.

К сожалению, инвесторам проект неинтересен. Ни российским, ни зарубежным. Ни профильным, ни прочим. Причины у всех разные, но результат один. Да, мы не писали абсолютно всем возможным инвесторам и издателям, это вообще малореальная задача. Однако будь проект интересен, начались бы переговоры хотя бы на уровне «а вы можете сделать…?» Этого не было.

Продолжать и так затянувшуюся работу над проектом без заметных перспектив не видим смысла. Да, мы его можем делать потихоньку в свободное время, но это затянется на долгие годы при неизбежно слабом результате. Делать «Механоиды» плохо и дёшево не хочется.

Радикально поменять концепцию и сделать из «Механоидов» игру попроще, например, в духе «Космических рейнджеров» с видом сверху, не хочется примерно по тем же причинам: это может быть долго и без внятных перспектив. И даже на такую разработку нужны ресурсы большие, чем мы располагаем.

Поэтому мы приняли решение заморозить проект до лучших времен. Которые, скажем честно, могут никогда не настать. Могут, впрочем, и настать, но это вопрос неопределённого будущего.

Мы пытались, но не вышло. Было потрачено много времени, усилий, немало денег — как наших личных, так и донатов, к сожалению. Но на фоне требуемых для полноценной реализации игры это всего лишь проценты, даже не их десятки.

В качестве жеста доброй воли мы откроем последнюю демку в Steam для всех желающих.

Всем спасибо, что были с нами все это время!



Активирован протокол «Стазис».

В данный момент у Механоиды: Протокол Войны чуть больше 70 платных подписчиков на Boosty и всего несколько на Patreon - это все инвестиции которые разработчики получили с краудфандинга.

Серия игр появилась в нулевых годах, но прервалась в 2007 году когда вышел спин-офф Гонки на выживание.