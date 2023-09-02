Анонсирована Dark Auction: Hitler's Estate - приключенческая игра, в центре событий которой находится наследство Гитлера ©

Студия IzanagiGames анонсировала новую приключенческую игру Dark Auction: Hitler's Estate. Автор сценария — известный создатель детективных сюжетов Рика Судзуки. А за дизайн персонажей отвечает талантливый художник Kohske (придумал и нарисовал японскую мангу Гангста).

Действие игры разворачивается в 1981 году во время аукциона в старинном замке, через 36 лет после смерти Гитлера. Главный герой Ной, 18-летний юноша, пытается найти свой путь в жизни и не походить на отца. Во время аукциона Ной понимает, какое влияние прошедшая война оказала на людей. Он также узнаёт скрытые тайны и истины, скрытые в самых глубинах душ пострадавших. В конце концов, юноша раскрывает великую тайну своего отца.

Разработчики сообщают, что игроков ждёт история о взрослении, поиске идентичности и понимании важности прошлого для настоящего.

Ну а погрузиться в атмосферу таинственности и расследований можно будет уже в следующем году. Игра выйдет на PC и Switch и будет поддерживать несколько языков (английский, японский, традиционный китайский и упрощённый китайский).