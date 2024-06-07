ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Borderlands 20.10.2009
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
8.8 3 062 оценки

Опубликованы новые постеры с героями экранизации Borderlands

ltdx
Новости

Компания Lionsgate выложила пригоршню новых постеров из грядущей экранизации видеоигры Borderlands, на которых запечатлены второплановые персонажи. Их роли исполнили Джина Гершон, Робби Ли, Эдгар Рамирес и другие актеры.

В центре сюжета «Бордерлэндс» окажется Лилит в исполнении Кейт Бланшетт, охотница за сокровищами с таинственным прошлым, которая прибывает на родную планету Пандора, чтобы найти пропавшую дочь могущественного Атласа. В этом деле главной героине будет помогать необычная команда - Роланд, бывший наемник, ищущий искупления, Тина, дикий подросток с разрушительными наклонностями, Крейг, телохранитель Тины, Таннис, исследователь, не всегда руководствующийся здравым смыслом, и Железяка (Джек Блэк), упрямый робот.

Премьера ленты намечена на 9 августа.

+ ещё 1 картинка
14
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
BioHoHoL

Почему такая кринжатина??

6
kaka qp0H

незнай. дешавизной попахивает да? игра так то тоже фигня треш . вот лет ннацать назад 1 часть воспринималась хорошо.а щаз уже не то(((

-1
Solstice

Выглядит как косплей со звездами по известной игро-вселенной

1
r23dom

он еще не вышел? я думал он благополучно гниет где то на помойке

0
Ang Dark

По сравнению с Фолычем, эту чушь ждет провал, а жалко ибо вселенная интересная, но все убил тупорылый каст...

0
islamelmurzaev2005

все пишут провалится и тд подождите ёпрст пока выйдет задолбали пи

0
Кей Овальд

Да давно уже ясно было, что дно. Вот ещё одно подтверждение.

0
Jarvis666

Игра тоже невменяемый кусок г...))

0