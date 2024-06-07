Опубликованы новые постеры с героями экранизации Borderlands

Компания Lionsgate выложила пригоршню новых постеров из грядущей экранизации видеоигры Borderlands, на которых запечатлены второплановые персонажи. Их роли исполнили Джина Гершон, Робби Ли, Эдгар Рамирес и другие актеры.
В центре сюжета «Бордерлэндс» окажется Лилит в исполнении Кейт Бланшетт, охотница за сокровищами с таинственным прошлым, которая прибывает на родную планету Пандора, чтобы найти пропавшую дочь могущественного Атласа. В этом деле главной героине будет помогать необычная команда - Роланд, бывший наемник, ищущий искупления, Тина, дикий подросток с разрушительными наклонностями, Крейг, телохранитель Тины, Таннис, исследователь, не всегда руководствующийся здравым смыслом, и Железяка (Джек Блэк), упрямый робот.
Премьера ленты намечена на 9 августа.
Почему такая кринжатина??
незнай. дешавизной попахивает да? игра так то тоже фигня треш . вот лет ннацать назад 1 часть воспринималась хорошо.а щаз уже не то(((
Выглядит как косплей со звездами по известной игро-вселенной
он еще не вышел? я думал он благополучно гниет где то на помойке
По сравнению с Фолычем, эту чушь ждет провал, а жалко ибо вселенная интересная, но все убил тупорылый каст...
все пишут провалится и тд подождите ёпрст пока выйдет задолбали пи
Да давно уже ясно было, что дно. Вот ещё одно подтверждение.
Игра тоже невменяемый кусок г...))