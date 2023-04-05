Monster Energy подала в суд на разработчиков Dark Deception: Monsters & Mortals из-за слова "Monsters" ©

Monster Energy подала в суд на разработчиков игры под названием Dark Deception: Monsters and Mortals. Причина — спор по поводу названия игры. Как утверждается, судебный процесс начался из-за того, что в названии игры присутствует слово "Monsters".

Это уже не первый случай, когда Monster Energy подает в суд на разработчиков по очень мелким причинам. Компания известна своим чрезмерным усердием в отношении своей торговой марки. Фактически, Immortals: Fenyx Rising обязана своим нынешним названием тому, что Monster утверждала, что Immortals: Gods & Monsters будут путать с этим брендом. Кроме того, юристы бренда известны тем, что нападают на небольшие игровые студии и доводят их до банкротства, как заявил генеральный директор Glowstick Entertainment (разработчик Dark Deception: Monsters and Mortals) Винсент Ливингс.

Кроме того, Винсент также поделился условиями урегулирования иска. В общих чертах, Monster Energy требует, чтобы, если Glowstick Entertainment хочет продолжать использовать Dark Deception: Monsters and Mortalsmoniker, они должны будут никогда не называть никакую другую игру любой вариацией слова Monster. Кроме того, инди-студия будет вынуждена согласиться никогда не использовать зелено-белый логотип на черном фоне для любой игры, а также взять под контроль логотип Monsters and Mortals, среди прочих нелепых требований.

В настоящее время Винсент борется против компании, печально известной подобными исками, в попытке дать разработчикам игр возможность отбиться от любых исков, которые могут появиться в ближайшем будущем. Кроме того, Винсент призывает людей бойкотировать Monster Energy, заявляя, что их действия лицемерны, так как они рекламируют компанию для своей аудитории, которая состоит из спортсменов и геймеров.