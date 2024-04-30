Безумная песочница Goat Simulator 3 почти получила DLC по мотивам Hitman и LA Noir

Причудливая игра-песочница Goat Simulator 3 была близка к тому, чтобы получить новое DLC, вдохновленное популярными игровыми франшизами Hitman и LA Noire. Хотя планы так и не были реализованы до конца, разработчик Coffee Stain North недавно поделился подробными деталями о предполагаемом контенте.

Как выяснилось в интервью IGN, идеи потенциальных DLC появились у студии в ходе регулярных внутренних игровых джемов, на которых проводятся мозговые штурмы и создаются прототипы необычных концептов. Предложенное DLC на тему Hitman, «Goat55», должно было превратить Пилгора в стелс-убийцу. В этой концепции игроки должны были использовать маскировку, прятать тела и проникать в районы, чтобы добраться до своих целей, и все это с фирменной абсурдностью Goat Simulator. Кроме того, концепция включала игривую отсылку к Metal Gear Solid с изображением гигантского Metal Gear Rex.

Писать загадочную историю о том, кто это сделал, было очень, очень весело. Мы даже сделали целую процедуру допроса, в которой вы могли засомневаться в правдивости сказанного... Не думаю, что это вошло бы в игру, но идея заключалась в том, чтобы сделать эти выражения лиц. Например, их глаза выпячиваются, рты открываются. Да, мы могли бы здорово повеселиться с этой штукой

Вторым потенциальным DLC был «Детектив Пилгор» - режим расследования убийств, вдохновленный игрой LA Noire. В этом режиме игроки должны были увидеть, как Пилгор допрашивает подозреваемых, а лицевая анимация повторяет систему допроса в LA Noire.

Несмотря на эти интересные идеи DLC, они не вошли в Goat Simulator 3. Coffee Stain North рассказала, что во время разработки они решили сосредоточиться на других концепциях для полноценного релиза. В интервью также упоминается проблема баланса между количеством контента и созданием увлекательного геймплея.

Хотя вероятность того, что «Goat55» или «Детектив Пилгор» превратятся в настоящие игры, невелика, Coffee Stain North не отказывается полностью. Компания готова вернуть эти популярные идеи, если они действительно нужны фанатам.