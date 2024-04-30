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F1 24 31.05.2024
Симулятор, Гонки, Автомобили
4.1 9 оценок

Представлены 13 минут игрового процесса из F1 24

butcher69
Новости

EA Sports F1 24 стремительно набирает обороты: чуть более чем через месяц она выйдет на консолях и ПК. Чтобы дать игрокам представление о том, как выглядит гоночный симулятор в действии разработчики представили новый ролик, содержащий около 14 минут необработанного геймплея.

Среди новых функций игры - озвучка настоящих гонщиков, заимствованная из реальных трансляций Формулы-1. А с другими новшествами вы можете ознакомиться вот здесь.

F1 24 выходит 31 мая для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.

-3
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Nifize

PS4, Xbox One, ясно

-2
MythicalTiernan

Жадность издателя заставляет серию топтаться на месте в плане визуала поддерживая древние помойки!

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