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об игре
The Darkness 25.06.2007
8.4 163 оценки

Глава Nightdive Studios: планируется ремастер The Darkness

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AceTheKing
Новости

Сегодня в Twitter один из поклонников игры The Darkness написал, что у него возникло желание снова сыграть в игру, но ему не хочется доставать и пытаться включить PS3. Он спросил: может ли кто-нибудь когда-нибудь сделать ремастер и портировать это на ПК?

Ему неожиданно ответил CEO Nightdive Studios Стивен Кик, сообщив, что такой ремастер действительно есть в списке их запланированных проектов, тем самым официально подтвердив его разработку.

На данный момент Nightdive Studios разрабатывает ремастеры: SiN Reloaded, System Shock 2: Enhanced Edition и Star Wars: Dark Forces, поэтому вероятно понадобится какое-то время перед тем, как они смогут полноценно взяться за портирование The Darkness. Несмотря на то, что Стивен Кик подтвердил лишь ПК-версию, скорее всего The Darkness будет портирована на все актуальные платформы.

22
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
DarioGlenn

это мы ждем

17
meushroom

кто мы то?к кому ты обращаешся?ты один здесь

-21
BaalVII meushroom

Он не один. Я с ним.

3
BaalVII meushroom

Значок уже готов.

4
meushroom BaalVII

да я в курсе этой игры.хотелось поиграть лет так 15 назад

-2
AngrySukaFox meushroom

Он определенно не один. Я тоже с ним, и с челиком который тебе ответил

1
agula98

Отличные новости

7
Rorschach93

Конлемнед 2 ещё бы, да Киллзоны все и Резстенсы

3
ugf16349

Насчет Condemned 2, издатель Sega видимо не заходят.
Killzone и resistance, я хз, что в ней интересного. Играл на эмуляторе, бросил на 30 минуте где-то.

0
Нейтан Дрейк
2
Luis_Se

Игра - шедевр!!! Нужен ремастер на ПК

2
_Irbis_

Сюда бы ремейк полноценный, а не ремастер.

2
Никита Дроздоvv

на пк? не чего себе

1
Шальная_Императрицa

Это конечно круто но учше бы продолжение

1
Syntrax

Играть на PS3 в 15 фпс это просто ужас

0
Никита Дроздоvv

да и играть не удобно

0
Rorschach93

наконец то, все на комп портируют, но не тупые роки

0
cuckold

Майк Паттон крут в озвучке монстра.

0
ugf16349

Если ремастернуть остальные игры с эпохи x360/ps3, то пропадет необходимость эмуляторов. Будут нормальные порты с нормальными управлениями.

0