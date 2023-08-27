Глава Nightdive Studios: планируется ремастер The Darkness

Сегодня в Twitter один из поклонников игры The Darkness написал, что у него возникло желание снова сыграть в игру, но ему не хочется доставать и пытаться включить PS3. Он спросил: может ли кто-нибудь когда-нибудь сделать ремастер и портировать это на ПК?
Ему неожиданно ответил CEO Nightdive Studios Стивен Кик, сообщив, что такой ремастер действительно есть в списке их запланированных проектов, тем самым официально подтвердив его разработку.
На данный момент Nightdive Studios разрабатывает ремастеры: SiN Reloaded, System Shock 2: Enhanced Edition и Star Wars: Dark Forces, поэтому вероятно понадобится какое-то время перед тем, как они смогут полноценно взяться за портирование The Darkness. Несмотря на то, что Стивен Кик подтвердил лишь ПК-версию, скорее всего The Darkness будет портирована на все актуальные платформы.
это мы ждем
кто мы то?к кому ты обращаешся?ты один здесь
Он не один. Я с ним.
Значок уже готов.
да я в курсе этой игры.хотелось поиграть лет так 15 назад
Он определенно не один. Я тоже с ним, и с челиком который тебе ответил
Отличные новости
Конлемнед 2 ещё бы, да Киллзоны все и Резстенсы
Насчет Condemned 2, издатель Sega видимо не заходят.
Killzone и resistance, я хз, что в ней интересного. Играл на эмуляторе, бросил на 30 минуте где-то.
Игра - шедевр!!! Нужен ремастер на ПК
Сюда бы ремейк полноценный, а не ремастер.
на пк? не чего себе
Это конечно круто но учше бы продолжение
Играть на PS3 в 15 фпс это просто ужас
да и играть не удобно
наконец то, все на комп портируют, но не тупые роки
Майк Паттон крут в озвучке монстра.
Если ремастернуть остальные игры с эпохи x360/ps3, то пропадет необходимость эмуляторов. Будут нормальные порты с нормальными управлениями.