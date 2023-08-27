Глава Nightdive Studios: планируется ремастер The Darkness ©

Сегодня в Twitter один из поклонников игры The Darkness написал, что у него возникло желание снова сыграть в игру, но ему не хочется доставать и пытаться включить PS3. Он спросил: может ли кто-нибудь когда-нибудь сделать ремастер и портировать это на ПК?

Ему неожиданно ответил CEO Nightdive Studios Стивен Кик, сообщив, что такой ремастер действительно есть в списке их запланированных проектов, тем самым официально подтвердив его разработку.

На данный момент Nightdive Studios разрабатывает ремастеры: SiN Reloaded, System Shock 2: Enhanced Edition и Star Wars: Dark Forces, поэтому вероятно понадобится какое-то время перед тем, как они смогут полноценно взяться за портирование The Darkness. Несмотря на то, что Стивен Кик подтвердил лишь ПК-версию, скорее всего The Darkness будет портирована на все актуальные платформы.