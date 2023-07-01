Подводное приключение Dave the Diver пользуется большим успехом в Steam ©

До выхода игры Dave the Diver из раннего доступа, по данным SteamDB, количество одновременных игроков в среднем составляло около 700 человек в день. Теперь, спустя всего три дня после запуска, новая инди-ролевая игра перевалила за 34 000 одновременных игроков, и этот показатель только растет.

То, что инди-ролевая игра прошла путь от относительно небольшой базы игроков до штурма списка бестселлеров Steam, - блестящее достижение, особенно после периода раннего доступа. Похоже, что Dave the Diver понравится игрокам, о чем свидетельствует быстрый поиск в Twitter.

"Но что такое Dave the Diver?" спросите вы. Ну, днем это довольно прохладная ролевая игра про подводные исследования, но ночью она превращается в симулятор управления рестораном суши. Наш титулованный дайвер работает сразу на двух работах: днем он ловит рыбу, а ночью продает ее клиентам.

На данный момент поддержка русского языка, к сожалению, отсутствует. Как, впрочем, и возможность купить официально в России.