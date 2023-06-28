Dave The Diver 27.10.2022
7 9 оценок

Состоялся полноценный релиз рогалика Dave the Diver

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Talendor3
Новости

Dave the Diver — приключенческий рогалик с видом сбоку от корейской студии Mintrocket вышел из раннего доступа в Стим. Днём вам нужно исследовать морские глубины и рыбачить, а также фотографировать подводных жителей, участвовать в гонках морских коньков, трудиться на ферме заниматься другими развлечениями. Ночью предстоит управлять суши рестораном - разделывать продукты, наливать выпивку и разносить заказы посетителям.. Игра набрала 97% положительных обзоров, из более 12 тысяч написанных за 8 месячный период раннего доступа.

Дейв и его друзья пытаются раскрыть секреты голубой дыры — подводной пещеры, где обитает множество разных видов морских существ. Некоторых обитателей можно поймать без боя, а с другими придётся повоевать чтобы получить ингредиенты для суши. Собранные ресурсы и средства можно потратить на покупку улучшений и оборудования, которые понадобятся для выполнения второстепенных заданий.

На данный момент поддержка русского языка к сожалению отсутствует.

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Dave The Diver
27.10.2022
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Юра Тотсамый

Без русского языка в принципе не интересно становится. А жаль.

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