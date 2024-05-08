Игра на выживание с открытым миром Dawn of Defiance анонсирована для ПК

Новая игра про выживание с открытым миром, вдохновленная греческой мифологией, под названием Dawn of Defiance выйдет в раннем доступе в Steam и Epic Games Store в конце этого года.

Игра, разрабатываемая студией Traega Entertainment, которую самостоятельно финансирует ее основатель Дакс Хок, состоящий из талантов с десятилетним опытом работы в таких известных студиях, как Sony, Epic, Bethesda, Gearbox и Funcom, будет сочетать все основные элементы жанра с божественными силами, обширным крафтингом и кооперативным мультиплеером для четырех игроков.

Вы - защитник богов. Пройдите путь от слабого солдата до богоподобного антигероя, путешествуя по разрушенным островам, строя впечатляющие храмы и побеждая последователей богов, чтобы получить их мифические способности. Собирайте ресурсы, стройте базу, создавайте и улучшайте снаряжение и вместе с друзьями или в одиночку преодолевайте легендарные испытания богов, чтобы выжить.

Ключевые особенности

Выжить на островах: Вы пробуждаетесь на забытом берегу. Начав с нуля, вы должны добыть ресурсы и вооружиться против многочисленных опасностей Островов.

Исследуйте руины: Путешествуйте по островам, исследуйте достопримечательности, находите сокровища и решайте задачи, поставленные богами. С каждой победой укрепляйте свои силы благодаря новым рецептам и улучшениям.

Индивидуальное ремесло: Выбирайте дизайн оружия, используйте различные ингредиенты и стройте впечатляющие сооружения, которые могут соперничать с залами Олимпа.

Бросьте вызов богам: сразитесь с могущественными последователями богов, выполните задания алтаря и одержите победу на островах. Только так вы сможете проявить себя во имя Defiance.

Объединитесь: Отправляйтесь в эту смертельно опасную одиссею в одиночку или пригласите до трех друзей, чтобы они помогли вам в любой момент в кооперативном многопользовательском сетевом режиме.

Dawn of Defiance появится в Steam и Epic Games Store в раннем доступе в конце этого года. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте игры.