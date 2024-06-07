Президент компании Dragami Games Йошими Ясуда сообщил, что официальный анонс Lollipop Chainsaw RePOP состоится 13 июня. Поклонники охотницы на зомби Джульетты смогут узнать больше подробностей о возвращении своей любимой героини, а также дату релиза, платформы и долгожданный первый трейлер, позволяющий наконец увидеть, как выглядит игра.

"Легендарная охотница на зомби Джульетта наконец-то вернется 13 июня в 6 вечера по тихоокеанскому времени! Рады сообщить дату выхода, платформу и первый трейлер RePOP", - написал Ясуда в Twitter.

По словам Ясуды, в Lollipop Chainsaw RePOP игрокам предложат 30 костюмов и более 480 их вариантов, включая как новые, так и оригинальные версии. Также в игре появятся четыре новых цвета волос и четыре новые бензопилы. Что касается модели Джульетты, то она не претерпела никаких изменений. Вместо этого изменялись текстуры самой модели, благодаря чему разработчики из Dragami Games смогли подчеркнуть естественную красоту Джульетты с помощью современных CG-технологий. К слову, Ясуда ранее также подтвердил, что в RPOP будут использоваться те же голоса, что и в оригинальной игре, и что японская озвучка будет доступна по всему миру.

Разработчики Lollipop Chainsaw RePOP обещают сохранить яркий дух и неистовый экшен той классической игры, но при этом готовы предложить новый взгляд на игру в рамках столь долгожданного переиздания.