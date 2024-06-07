Слух: Sonic X Shadow Generations выйдет в конце октября

Анонсированная в начале этого года Sonic X Shadow Generations является частью грандиозного плана Sega по превращению 2024 года в год ежа Шэдоу и вскоре компания может объявить, когда именно выйдет расширенный ремастер.

Официальный запуск запланирован на осень этого года, и, как сообщает известный инсайдер billbil-kun в отчете Dealabs, Sonic X Shadow Generations выйдет 25 октября. По словам утечки, так планировалось по крайней мере до марта этого года, так что есть вероятность, что с тех пор планы несколько изменились.

В любом случае, по словам billbil-kun, дата выхода платформера будет объявлена в течение ближайших 10 дней, что соответствует недавним утечкам. Предположительно, это означает, что мы ожидаем анонса либо на Summer Game Fest, либо на Xbox Games Showcase - если у Sega нет других планов.

Когда бы ни состоялся релиз, Sonic X Shadow Generations будет доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.