Dead by Daylight объявила о коллаборации с Икуми Накамурой, Iron Maiden и Slipknot ©

Behaviour Interactive объявила о нескольких совместных работах по игре Dead by Daylight, одна из которых включает набор скинов, разработанных Икуми Накамурой, и пару коллекций, основанных на музыкальных группах Iron Maiden и Slipknot.

Скины Накамуры являются частью большой коллекции скинов, известной как "Artists from the Fog". В эту коллекцию скинов войдут работы, представленные сообществом Dead by Daylight, и хотя четыре участника были выбраны со всего мира, Накамура была приглашена в качестве пятого самими Behaviour Interactive. Накамура известна своей работой над The Evil Within, Bayonetta и Ghostwire: Tokyo, среди прочих игр. Художница разработала скины для двух убийц Казана Ямаоки, он же Они и Джули (Легион), а также скин Выжившего для Юи Кимуры.

Ниже вы можете ознакомиться с дизайнами трех скинов.

Коллекция Iron Maiden Collection посвящена Эдди, талисману группы, и включает косметику, изображающую его появление на альбомах Iron Maiden. С другой стороны, коллекция Slipknot будет включать девять фирменных масок группы, с идеей "отдать дань уважения некоторым из самых знаковых членов группы за все годы". Маски предназначены для использования убийцами в игре.

Коллекция Artists from the Fog будет доступна этим летом, в то время как даты выхода коллекций Iron Maiden и Slipknot пока не сообщаются.